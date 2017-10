Pamela Méndez WORLD OF NOTHING EP VÖ 20.10.-Im kommenden Frühjahr kommt ein Album und eine Tournee

Nun hat sie etwas zu sagen und meldet sich zurück. Doch wo war sie? Die Berner Sängerin und Künstlerin Pamela Méndez verbrachte die letzten Jahre in diversen sozialaktivistischen Gruppierungen. Hyperaktiv initiierte sie neue Kulturprojekte. Ihr Fazit: Da das Politische privat ist, werfen alle Handlungen die Menschen immer wieder auf sich selbst zurück. Die Frage, wie wir unser Zusammenleben in Zukunft gestalten, ist eng verknüpft mit der Möglichkeit, Kreativität auszuleben. Da wir nicht wissen können, was auf uns zukommt, müssen Gewohnheiten aufgeweicht werden. Im Vordergrund steht, ob das Individuum sich selbst vertraut, ob es eine eigene Meinung und Zivilcourage entwickelt. Neue Synapsen müssen entstehen. Kreativität birgt immer Risiken.Vom Wert und Potenzial dieser Risiken handelt Pamelas „World Of Nothing“. Dabei ist die EP keine Dystopie, eher ein Wegweiser zu neuen Horizonten. Sie gleicht einer Reise, auf der das Herz immer ein wenig weiterwächst. Das schmerzt und spannt. Aber es hält auch emotionale Dimensionen von großer Schönheit bereit. Die fragmentarischen Texte schweben zwischen gesellschaftlichen und persönlichen Ebenen, sodass sich Platz für die Musik entfaltet. Das Ergebnis ist ein Ereignis. Durch die enge Verflechtung von Text und Arrangement kristallisiert sich ein intimes organisches Soundbild heraus, oder wie es GRAMMY-Preisträger und Produzent David Odlum passend betitelt: «3D-Musik». So nimmt uns die EP mit auf eine Reise, auf der nachgedacht, zurückgelehnt, geschrien und geliebt wird. Geweint und gelacht werden darf hier gleichzeitig.Die Album VÖ ist für das Frühjahr 2018 geplant, begleitet von einer Tour!