Pack es an! -Münchner Hip-Hop-Band engagiert sich mit Promi-Faktor für ein soziales Miteinander

Daraus ist in Zusammenarbeit mit dem Münchner Rapper Boshi San als Feature der Song „Pack es an“ entstanden. Die Botschaft: In Zeiten, in denen man beim Kaffeeklatsch wieder von völkisch-national spricht, ist es wichtig, dass man aufsteht und etwas tut. Nur wenn man sich bewegt, kann man etwas verändern. Im Musikvideo geben sich zahlreiche Münchner Persönlichkeiten die Klinke in die Hand: Neben FC-Bayern-Basketballer Maik Zirbes und den Fußballerinnen der U17-Mannschaft haben sich Rapper und Arzt David P. (Main Concept), der Münchner Sänger Adriano Prestel, Schauspielerin Amanda da Gloria, das Duo von Raggabund, Musikerin Koku Musebeni, Produzent Timothy Auld, Graffiti-Künstler Mr. Woodland und der Weltrekordhalter im Maßkrugheben Matthias Völkl für die Idee hinter „Pack es an“ begeistern lassen. EINSHOCH6-Rapper Curtis (Kurt Achatz) ist glücklich über das Engagement der vielen Menschen, die am Projekt beteiligt sind: „Auch viele unserer Freunde haben sich sofort bereit erklärt, im Musikvideo mitzumachen und den Song mitzusingen. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Engagement momentan viele Leute umtreibt. Alle möchten, dass der Zusammenhalt stärker wird und die Leute sich wieder mehr engagieren. Wir müssen wieder mehr die Dinge hinterfragen, die in unserer Gesellschaft passieren und gemeinsam anpacken. Am besten direkt im eigenen Umfeld damit anfangen!“EINSHOCH6 haben bereits im Rahmen einer Kooperation mit der Deutschen Welle eine Serie für Deutschlerner inklusive zwei Alben produziert, mit der mittlerweile Schüler weltweit Deutsch lernen. In den letzten Jahren war die Band mit dem „Bandtagebuch mit EINSHOCH6“ in über zwanzig Ländern unterwegs, um Konzerte und Workshops für Deutschlerner geben.Auf www.einshoch6.de/packesan gibt es den Song, das Musikvideo und zahlreiche kostenlose Materialien und Workshop-Ideen, die Lehrer im Unterricht verwenden können.