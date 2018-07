OTTOs Comeback zum 70. Geburtstag – Fan-Box mit „Holdrio Again“, „50 Jahre Otto“ und dem weltbekannten Ottifant als Plüschtier

Anlässlich seines 70. Geburtstags nimmt OTTO seine Fans auf eine Reise durch die vielschichtige Ottowelt mit.



Seit fünf Jahrzehnten bringt Otto Waalkes die Deutschen zum Lachen wie kein anderer. Mit seinem Talent zum Parodieren, Geschichten erzählen und seinem einzigartigen Humor erweist er sich als herausragender Entertainer.

Der Name ist Programm - OTTO: ostfriesisch, temperamentvoll und total unverwüstlich. Er reißt nun schon seit 1971 seine Fans vor Lachen von den Sitzen. Sein anderes Talent zeigt er mit ein paar wenigen Strichen – binnen weniger Sekunden entstanden seine Meisterwerke - die Ottifanten.

Jetzt ist der König der intelligenten Blödelei zurück. Ab dem 15. Juni 2018 erwarten die Lachmuskeln der Fans seine DVD-Bestseller "50 Jahre OTTO – Eine Zeitreise durch die Otto-Welt" und "OTTO – Holdrio Again", sowie den originalen Ottifanten-Plüschtier als Geburtstags-Special in einer Fan-Box! Edel-Motion veröffentlicht die Box mit dem beliebten Ottifanten-Plüschtier in grau oder rosa.OTTO begann sich während seines Studiums ein paar Kröten dazu zu verdienen, indem er in diversen Clubs der Hamburger Szene auftrat. Von da an, ging es steil Berg auf, nun kann er auf eine Bilderbuch-Karriere zurückblicken, die bislang kein anderer deutscher Comedian vorzuweisen hat. OTTO und seine Ottifanten sind Kult. Deshalb wurde Otto Waalkes 2015 mit dem Bambi in der Kategorie „Comedy“ geehrt.In der neu zusammengestellten DVD-Box „70 Jahre OTTO“ gibt es zum einen 50 Jahre OTTO in 200 Minuten sowie das aktuelle Live-Programm „Holdrio Again“."50 Jahre OTTO – Eine Zeitreise durch die Otto-Welt" zeigt Otto auf der Bühne. Besser gesagt: auf verschiedenen Bühnen. Über viele Jahre hinweg. Erst nur in Hamburg, später in ganz Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Er begann in den 1970er Jahren mit vollem Haar in vollen Sälen – und volle Säle hat er noch heute. Gießen Sie sich Ihren besten Ostfriesentee ein und reisen Sie ein bisschen durch die Zeit – mit Otto und all seinen Facetten: als Musiker, als Komiker, als Maler und als Baby Bruno der Familie Bommel."OTTO – Holdrio Again" zeigt OTTO zurück auf der Bühne mit seinem aktuellen Live-Programm. Dazu gibt es die lustigsten Eröffnungs-Einspieler aus den vergangenen 20 Jahren – inklusive Bonus-Kommentar von Ottos schärfsten Kritikern: Ottifant Bums und Sid. Darüber hinaus bietet die DVD-Box mit der Live-Performance des Songs „Dr. U und Dr. O“ von OTTO und Udo Lindenberg noch eine echte Premiere.Mit der gewohnten Comedy-Power und sämtlichen Gags und Gassenhauern des Komikers ist das Ganze garantiert ein echtes Lachmuskel-Workout. Ein tolles Geschenk und absolutes Muss für alle echten Otto-Fans