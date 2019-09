Otto Holdrio Again! -Die Legende kommt 2021 auf Tournee- Der Eventim Presale beginnt am 9.9.- Der allgemeine Vorverkauf am 13. September

Er hat eher geschnuppert, ob irgendetwas Brauchbares in der Luft liegt. Und einige neue Themen hat er dabei aufgeschnappt. Zum Beispiel einen politischen Skandal, nämlich die Tatsache, dass es schon wieder Herbst wird: „Ja, da muss ich Sie doch fragen, wer hat denn bereits vor Monaten? Wer hat denn schon im Sommer darauf hingewiesen, dass die Tage kürzer werden! Wer hat denn gewarnt? Vor dem, was nun eingetreten ist? Für Jedermann sichtbar? Gehen Sie doch hinaus! Schauen Sie sich doch einmal um draußen im Lande! Sehen Sie sich doch nur unsere Wälder an! Ja, wo sind sie denn, die Blätter? Wir haben den Verlust des gesamten europäischen Blattbestandes zu beklagen! Ach, erzählen Sie mir doch nichts von Tatsachen! Das sind doch Fakten!“Eine Frage wird Otto immer wieder gestellt: Macht ihm die Show eigentlich noch Spaß? „Spaß? Das würde ich nicht sagen, denn das wäre doch stark untertrieben. Auf einer Bühne zu stehen, ist das beste Gefühl, ich kenne. Applaus ist die einzige Droge, vor der man keine Angst zu haben braucht, nicht mal bei einer Überdosis. Und vom Beifallsrausch kriegt man nicht mal einen Kater. Das einzig Stressige nach einem Auftritt ist, dass man hinterher vor Nachfreude kaum einschlafen kann. Und die Vorfreude darauf ist mindestens genauso groß: Wahnsinn, dass so was nach dieser langen Zeit überhaupt noch funktioniert, nicht wahr? Zum Beispiel die "Hänsel und Gretel"-Nummer. Die mache ich nun schon seit 25 Jahren - und die Leute möchten sie immer wieder hören, in immer neuen Variationen. Ich brauche sie nur anzukündigen und der Saal tobt, jung und alt flippen aus. Ich bin ja selbst am meisten erstaunt, dass mein Publikum immer noch nachwächst. Großeltern, die ihre Enkel mitbringen, Eltern, die ihre Kinder mitbringen, Kinder, die ihre Eltern mitbringen, Enkel, die dann hoffentlich eines Tages selber ihre Enkel mitbringen... Wo soll das alles enden?“Otto denkt also nicht ans Aufhören?„Im Gegenteil: Ich denke jeden Abend ans Aufhören – aber erst, wenn ich seit zwei Stunden auf der Bühne stehe, weil mir dann hinter der Bühne alle Zeichen geben: Aufhören! Es reicht… Aber ich gebe weiter Zugaben. Ich bin ein bisschen stolz drauf, immer noch auf der Bühne nicht nur stehen zu können, sondern zu singen, zu springen, zu hüpfen und zu tanzen, ohne umzufallen. Das mache ich weiter bis zum Umfallen – vermutlich wird das auch noch ein Lacher: Dann ist aber Schluss!“ Ja, die Legende lebt!Lebende Legenden haben allerdings einen Vor- und einen Nachteil. Vorteil: Man kann sie noch live auf der Bühne erleben. Nachteil: Man muss sie einfach gesehen haben!Der exklusive Eventim Presale beginnt am 09.09.2019, 10 Uhr. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist der 13.09.2019, 10 Uhr.