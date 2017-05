Orchestra Mondo mit Anja Baldauf im Kulturgewächshaus Birkenried

Mit dem Kammeltaler Mulitalent Anja Baldauf - auch bekannt als Zydeco Annie - am Akkordeon und Piano wissen alle Musikliebhaber der Region, dass es ein feuriger Abend wird. Die Musiker nehmen die Besucher mit auf eine Reise in die Musik der 30er und 40er Jahre. Melodien die die Herzen berühren viruos, witzig, gekonnt, gefesselt vom Klang einer hervorragenden Akkordeonistin. Die musikalische Reise geht von Italien bis Argentinien, von Frankreich bis zum Balkan, auch mit einem Abstecher in die bunte Welt des Orients. Immer auf Entdeckungsreise spaziert das Quintett mit Thomas Bouterwek, Alt- & Sopransaxophon, Titus Waldenfels, Gitarre, Violine, Steel Guitar, Jörg Heß, Kontrabass, Stefan Baldauf, Schlagwerk durch Tangolandschaften Argentiniens wie durch die Welt des Gypsy Swing und der Musettes und taucht mit wilden Tänzen in den Balkan ein. Italienische Balladen laden zum Träumen ein und entflammen des Fernweh. Verwurzelt in der Vergangenheit und ständig auf der Suche im Heute verbinden die fünf Musiker des "Orchestra Mondo" fast schon vergessene Filmmelodien mit der Lust am Improvisieren. Mit viel Liebe zum Instrument und Einfühlungsvermögen entsteht ein ganz persönlicher Sound, den man sich kaum entziehen mag.Platzreservierung: tickets@birkenried.de