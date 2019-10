Opernfestspiele Heidenheim:„Helden am Herd“ – Vorfreude auf die Festspielsaison 2020

Auch einen musikalischen Gast wird es natürlich wieder geben: Die Gäste dürfen sich freuen auf die Sopranistin Lada Kyssy, die bei den OH! 2020 in der großen Open-Air-Produktion „Don Carlo“ die Hauptrolle der Elisabetta übernehmen wird. Sie stammt aus Kasachstan und hat sich schnell etabliert als eine der bedeutendsten Solistinnen am Staatstheater Kasachstan in Astana – dazu ist sie ist ebenso gern gesehener Gast bei großen Galakonzerten in ihrem Heimatland wie auch bei Fernsehsendungen. Seit der Spielzeit 2019/2020 gehört sie zum Opernensemble am Oldenburgischen Staatstheater. Im VILOTEL bietet sie Kostproben sowohl aus dem kommenden Festspielprogramm wie auch aus ihrem eigenen Repertoire.Die Anzahl der Plätze ist begrenzt – Interessent*innen werden deshalb gebeten, sich formlos bis 11. Oktober 2019 anzumelden – per Email an opernfestspiele@heidenheim.de, oder per Fax an 07321 323-4220. Der Eintritt zu »Helden am Herd« ist frei. Lediglich für die Verkostung fällt ein Unkostenbeitrag von 5,- Euro an. Gäste werden um Mitteilung gebeten, ob sie mitessen möchten (ebenfalls begrenzte Platzanzahl). Sie können dann beim Einlass zur Veranstaltung einen Essensbon erwerben.Info kompaktHelden am Herdam 15. Oktober 2019, 19.30 Uhrim VILOTEL Oberkochen(Eugen-Bolz-Platz 2, 73447 Oberkochen)