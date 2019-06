Opernfestspiele Heidenheim! AN DER QUELLE: Blauer Abend

Die Proben für die Premiere von „Pique Dame“ am 5. Juli laufen bereits auf Hochtouren, und das Publikum darf auch in diesem Jahr wieder künstlerische Höchstleistungen und eine glanzvolle Opernproduktion erwarten. Beim Blauen Abend aber zeigen sich die Protagonisten von ihrer nahbaren Seite, lustvolles Entertainment und die direkte Interaktion mit den Gästen stehen hier im Vordergrund. Und so werden am Dienstag, 18. Juni 2019, 19 Uhr in der Hammerschmiede Königsbronn auch nicht vorwiegend Ausschnitte aus Tschaikowskis Bühnenwerk, sondern berühmte Ohrwürmer, Raritäten und Überraschungen aus Oper, Operette und sogar aus der Welt des Musicals erklingen. Neben den musikalischen Leckerbissen werden auch auf den Tellern exquisite Gaumenfreuden gereicht: Das Team von Widmann’s Löwen aus Königsbronn/Zang zaubert ein Drei-GängeMenü – damit ist verbürgt, dass der Blaue Abend zu einem Rundum-Genuss für Gourmets und Musikliebhaber gleichermaßen wird. Ein solches Event ist übrigens eine Ausnahme in der deutschen Festival-Landschaft – ein Grund mehr, zu kommen und zu genießen…Programm: Nach Ansage – voller Überraschungen!Solisten der Opernfestspiele Heidenheim Marcus Bosch, Klavier und ModerationDienstag, 18. Juni 2019, 19 Uhr, Hammerschmiede KönigsbronnCateringpartner: Widmann's Löwen aus Zang/Königsbronn Locationpartner OH! an der Quelle: C.F.Maier Holding Dank an: City-Blume Heidenheim, Gemeinde Königsbro