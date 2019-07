Open Beatz Festival 2020 Vorverkauf für Süddeutschlands größtes Open-Air-Festival startet

Eines der Highlights am ersten Festivaltag war die freakige Show des aktuell verrücktesten DJs und Paradiesvogels Salvatore Ganacci sowie die offizielle „Opening Show“ mit einem fantastischen Feuerwerk. Alan Walker wusste danach die Energie für sich zu nutzen und elektrisierte die Crowd mit seinem gewohnt grandiosen Set. Mit Standing Ovations zogen sich die Fans danach hoch zufrieden in ihre Zelte zurück und fieberten dem zweiten Festivaltag entgegen.Am Freitag brachten die Ostblockschlampen und Vini Vici die Menge vor der Hauptbühne schon früh zum Kochen. Im Anschluss sorgten die niederländischen DJs Zonderling sowie den für Carnage eingesprungen Angerfist, die aktuelle Nummer 29 der DJ Mag Top 100, für die komplette Eskalation. Insbesondere das bombastische Hardcore-Closing von Angerfist rundete den Festivaltag ab.Den letzten Festivaltag leite Marlon Flohr von den Bassjackers ein. Das absolute Highlight des Tages war jedoch das fulminante Set von Oliver Heldens, der aktuellen Nr. 9 der renommierten DJ Mag Top 100. Im grellen Licht des Feuerwerks und unter tosendem Applaus der Fans sollte während der Abschlussshow der Termin für 2020 bekannt gegeben und der Vorverkauf starten.Doch auf Grund eines tragischen Unfalls, der uns allen sehr nahe ging, wurde der Vorverkauf auf den 24.07.2019 um 18:00 Uhr zurück gestellt. In der ersten „True Fans“ Phase, wird es 1.000 stark reduzierte Tickets unter www.openbeatz.de/tickets geben. Von jedem verkauften Ticket werden 5 Euro an die Familie des Opfers gespendet. Zusätzlich wurde ein separates Spendenticket eingerichtet für diejenigen, die einfach nur helfen wollen, auch wenn sie das Festival im nächsten Jahr nicht besuchen werden. Die Kosten, für Flüge der Familienangehörigen des Opfers und der Rücktransport des Verstorbenen in sein Heimatland Kolumbien wird vom Open Beatz Festival verauslagt. Diese erste Ticketphase endet nachdem die 1.000 Tickets verkauft sind oder spätestens am 31.07.2019..Das Open Beatz Festival will mit dieser Aktion seine Anteilnahme ausdrücken und helfen. Es möchte aber auch zum Ausdruck bringen, dass es das rein aus Mitgefühl und Nächstenliebe macht. Die Ermittlungen der Behörden dauern weiter an, wann diese abgeschlossen sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Es kann allerdings bereits ausgeschlossen werden, dass wir als Veranstalter dieses Unglück hätten verhindern können. Aktuell liegen keine weiteren Informationen zu dem Unfall vor als die, die bereits gepostet wurden. Sollte es neue Informationen geben, wird die Polizei diese direkt an die Presse weiterleiten.Das Open Beatz Festival 2019 war, mit Ausnahme des tragischen Unfalls, ein friedliches Festival. „Der Trend aus den letzten Jahren hat sich fortgesetzt und unser gemeinsames Festival ist von Jahr zu Jahr gewachsen und dabei immer familiär und friedlich geblieben. Wir sind stolz, eine solche Familie aufgebaut zu haben und sind uns sicher, dass wir zusammen viel bewegen können,“ sagt Florian Gebauer vom Open Beatz Festival.Für Hasskommentare, Shitstorms oder Ähnliches ist bei Open Beatz kein Platz. Unsachliche Kommentare und Unwahrheiten werden gelöscht und die entsprechenden Personen blockiert. Wir bitte um den respektvollen Umgang miteinander, speziell auch für die Angehörigen. Offene und sachliche Kritik ist wie immer jederzeit erwünscht.Vielen Dank!Thank You!Gracias!Rest in Peace Edward!