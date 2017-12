OLIVER POCHER kommt ins Ulmer Stadthaus mit #pocher #socialmediabitch-Tickets im Vorverkauf

2018 ist die selbsternannte “#SocialMediaBitch” in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen.Viele wichtige Fragen werden in einem interaktiven Live-Programm mit dem Publikum zusammen geklärt.Wie hat Social Media unser Leben verändert? Influencer - früher Krankheit, heute Berufsbild.Warum springen immer mehr Frauen am Strand? Ob Snapchat, Instagram, Facebook oder YouTube …Pocher erklärt auf seine eigene Art und Weise diese Trends und Phänomene.Ob AfD, ISIS, Heidi Klum oder Helene Fischer, keiner ist vor Oliver Pocher sicher.Beziehung und Kinder - oder Single und Tinder?!Mit dabei sind Überraschungsgäste wie Star DJ “David Baguetta”, Zauberer und Illusionist “Morta Deller” sowie Hip Hop und Rapperlegende “Straßenkobra”.