OH! Extra: Das Markus Harm Quartett beim Abschluss-Jazzfrühstück am Sonntag

Die vier Musiker des »MHQ« spielen auch außerhalb ihrer Band in den unterschiedlichsten Jazz-Formationen und festen Projekten wie z.B. der »Tobias Becker Big Band«, dem »Alexander Bühl Large Ensemble« oder dem »Gibnod Jazz Orchestra« miteinander. Das musikalische Programm des Jazzfrühstücks setzt sich aus einer Reihe aktueller Eigenkompositionen des Bandleaders zusammen, die speziell für diese Besetzung und ihre Musiker komponiert und arrangiert wurden. Zudem werden auch Arrangements von Standards zu hören sein. So lässt das Jazzquartett bekannte Melodien in einem anderen Gewand erscheinen, die beim Zuhörer die unterschiedlichsten Assoziationen hervorrufen können. Markus Harm (sax), Christoph Neuhaus (git), Jens Loh (b) und Dominik Raab (dr) sind jeder für sich Meister auf ihren Instrumenten und stehen für den klaren und direkten Klang eines zeitgenössischen Jazzquartetts.Sonntag, 28. Juli 2019: Markus Harm QuartettBrunnengarten Schloss Hellenstein / bei ungünstiger Witterung: KutschenmuseumBeginn 11 UhrCatering-Partner: Park Consul Schlosshotel Heidenheim