Nr. 1 Hit-Lieferant Marlon Roudette macht Galaprogramm perfekt.-Radio 7 Charitynight wird eine Top Veranstaltung- Tickets gibt es noch

Benannt nach dem großen Marlon Brando, wuchs der heute 33-jährige Singer/Songwriter als Kind größtenteils mit Soul und Reggae auf. Das hat ihn nachhaltig geprägt und findet immer wieder Eingang in seine Musik. Entsprechend darf Marlons Signature-Instrument, die Steel Pan, natürlich nie fehlen. Damit verbreitet er auf unnachahmliche Art perfekt Urlaubsstimmung und Partyfeeling.Tickets für die exklusivste Gala zwischen München und Stuttgart gibt es zum Preis von 279 Euro ausschließlich auf radio7.de. Im Preis enthalten ist das mehrgängige Sternemenü, alkoholische und alkoholfreie Getränke, das Showprogramm mit nationalen und internationalen Stars, die After Show-Party und das Aufbaukonzert am Vorabend der Radio 7 CharityNight mit dem deutschen Sänger Max Giesinger. Durch den Abend führt Moderatorin Sonya Kraus.