NIMM ALLES – GIB VIEL! DAS VERONA PRINZIP“-Live im Parktheater im Kurhaus in Göggingen-TICKETS GIBT ES IM VORVERKAUF

Doch der Karriereweg von Verona Pooth war weder kurz noch einfach. Früh mutierte „das cleverste Dummchen Deutschlands“ (SPIEGEL) zur Werbe-Ikone, erfolgreichen Sängerin, Spenden-Millionärin und Quoten-Garantin. Mit Hits wie „Ritmo De La Noche“ oder „Everybody Salsa“ tourte die Hanseatin weltweit als Lead-Sängerin der Formation CHOCOLATE durch Charts und Länder. Ganz nebenbei wurde VERONA auch noch Miss Germany, Miss Intercontinental World und kein geringerer als der amtierende US Präsident Donald Trump krönte sie zur ersten deutschen „Miss American Dream“.Bei VERONA läuft alles „besser als wie man denkt“ – angelehnt an den legendären Werbe – Slogan für eine Telefon–Auskunft. Ihr Slogan „Da werden Sie geholfen…“ schaffte es schon fast folgerichtig als Redewendung in den Duden.Haben Sie teil, lachen und staunen Sie, wenn wir mit VERONA die Zeit Revue passieren lassen –– wie ist der BLUBB eigentlich entstanden?– hat Alice Schwarzer tatsächlich mal als Model gearbeitet?– was war denn und wie und vor allem warum mit Dieter Bohlen?In ihrer unnachahmlichen Art und Weise werden Sie Zeuge eines Phänomens, das alle kennen oder glauben zu kennen. In ihrer Schlagfertigkeit und ihrem Mutterwitz ist sie bis dato in der deutschen Medienlandschaft einzigartig und unerreicht. Jauch, Raab, Gottschalk, Karasek, Harald Schmidt etc. – sie alle loben VERONA insbesondere für ihren Humor und ihre unterhaltsame Art.Der große Peter Ustinov rettete mit VERONA die Expo und schwärmte: ich glaube, dass Verona sehr klug und intelligent sein muss, um eine dumme Frau so überzeugend zu spielen. Sie ist so etwas wie ‚Marilyn Monroe in Dunkel‘.Seien Sie dabei wenn der Medien-Star aus ihrer beispiellosen Karriere erzählt. Witzig, charmant, überraschend und vor allem auch immer wieder – tiefgründig! So haben Sie Verona noch nicht gehört und gesehen…. Denn: Was genau steckt hinter dieser unfassbar erfolgreichen Frau? Was ist das Geheimnis – DAS VERONA PRINZIP?Genießen Sie den Medienstar live in einem unvergleichlichen 2 x 45 Min Happening. Erinnern Sie sich mit ihr und schauen Sie multimedial aufbereitet legendäre TV Spots, Auftritte, sowie noch nie gezeigte Out – Takes und Making-Offs erfahren Sie ein deutsches Märchen!