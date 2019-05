Nilsen bringt Blaues Album auf den Markt

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Hinter dem Pseudonym Nilsen steckt der Münsterländer Nils Mechlinski. Schon 2015 machte er unter dem Künstlernamen Lockvogel mit gefeierten Partyhymnen wie „Ne Sekunde Sommer“ auf sich aufmerksam. Nilsen möchte dem jungen Publikum die Musik mit speziellen DJ-Kursen für Kinder während seiner energiegeladenen Club-Gigs näherbringen und beweisen, dass sich elektronische Musik und jugendfreundliche Texte nicht widersprechen, sondern auf harmonische Art ergänzen. Unterstützt wird er dabei von den renommierten Hamburger Produzententeams Madizin/ Dev Entertainment (Lena, Robin Schulz, Tokio Hotel u.a.). Nachdem er bereits als Support für die Lochis zu erleben war, sorgt Nilsen auf „Das Blaue Album“ für positive Party-Vibes für die ganze Familie!Auf dem „Blauen Album“ demonstriert Nilsen, wie harmonisch sich fetzige Elektro-Beats und altersgerechte Texte für jüngere Musikfans ergänzen. Nilsen berichtet in leicht verständlichen Lyrics auf gleicher Augenhöhe aus der Lebensrealität seiner Zielgruppe und möchte Kinder zwischen 6 und 12 zum Mitmachen, Mitsingen und Mittanzen animieren. So wie auf der brandneuen Single „Weg mit Plastik“, einem tanzbaren Ohrwurm mit einer aktuellen Botschaft, die Nilsen ohne erhobenen Zeigefinger transportiert. „Ich achte selbst darauf, bewußt zu konsumieren und weniger Müll zu produzieren. Es kann nicht verkehrt sein, jungen Hörern schon früh ein Bewusstsein für einen sorgsamen Umgang mit diesem Planeten zu vermitteln. Ich habe das Album nach meiner Lieblingsfarbe benannt. Ich liebe den blauen Himmel und das blaue Meer. Es wäre schade, wenn seine blaue Farbe ab demnächst komplett in einer Flut von in den Wellen treibendem Plastikmüll untergehen würde.“Zeitnah zum Release von „Das Blaue Album“ am 03.05.2019 ist Nilsen live auf der RTL „Toggo“-Tour sowie auf zahlreichen Radiofestivals zu erleben.Live:09.06.2019 Leipzig - Toggo Tour15.06.2019 Leipzig - Radio Teddy Konzert22.06.2019 Brandenburg - Toggo Tour23.06.2019 Brandenburg - Toggo Tour13.07.2019 Gelsenkirchen - Toggo Tour14.07.2019 Gelsenkirchen - Toggo Tour20.07.2019 Bispingen - Snowdome Sommerfest/Eroeffnungsfeier10.08.2019 Stuttgart - Toggo Tour11.08.2019 Stuttgart- Toggo Tour28.08.2019 Berlin - Radio Teddy Rabatz