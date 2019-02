NIGHT of the JUMPs Berlin 2019 Deutschlandpremiere von „Tomorrow Will Be Better“: Ex-FMX-Weltmeister Libor Podmol präsentiert seinen Kinofilm im Park Plaza Wallstreet Berlin Mitte

Mit am Start bei der NIGHT of the JUMPs Berlin 2019 ist auch Libor Podmol, der Weltmeister von 2010. Der tschechische Nationalheld hat über das Leben eines FMX-Sportlers und seinen Weg zum WM-Titel einen Kinofilm gedreht, der im Vorfeld der NIGHT of the JUMPs Berlin seine Deutschlandpremiere feiert. Im kleinen aber feinen Kino des Park Plaza Berlin Wallstreet (Wallstr. 22-23, 10179 Berlin) wird der Film „Tomorrow Will Be Better“ am 21. Februar 2019 um 19.30 Uhr erstmals hierzulande und natürlich im Beisein von Hauptdarsteller Libor Podmol gespielt.Das Park Plaza Wallstreet Berlin Mitte ist eines der beliebtesten Hotels Berlins und liegt mitten im Herzen der historischen Altstadt. Das Haus mit 167 vollklimatisierten Zimmern wurde 2006 in einem ehemaligen Bankgebäude eröffnet. Da das Hotel zudem an der Berliner Wallstraße liegt, wurde es in Anlehnung an die New Yorker Börse Park Plaza Wallstreet Berlin Mitte genannt. Der Kinosaal mit den 55 gemütlichen Ledersesseln ist seit Jahren ein Geheimtipp für Unternehmen. Hier werden Pressekonferenzen, Firmenpräsentationen und Filmpremieren mit modernster Kino- und Audiotechnik inszeniert.„Tomorrow Will Be Better“ zeigt die Reise von Libor vom unbekannten hoffnungsvollen Talent zum Freestyle Motocross-Weltmeister. Es ist die Geschichte vom Traum eines Mannes und der Gemeinschaft um ihn herum, die ihm geholfen hat, an die Spitze des FMX-Sports zu gelangen.Tickets für diese deutsche Filmpremiere gibt es ausschließlich auf www.nightofthejumps.com und bei ausgewählten Medienpartnern zu gewinnen.DeutschlandpremiereTomorrow Will Be Better(unter Anwesenheit des Hauptdarstellers Libor Podmol)21. Februar 201919.30 Uhr (Beginn, Einlass 19.00 Uhr)Kinosaal imPark Plaza Wallstreet BerlinWallstr. 22-2310179 Berlin