Nie war die Dietrich so nah, wie an diesem Abend-Wenn ein Weltstar eine Hommage an einem Weltstar spielt- Chris Kolonko begeistert mit Band im Parktheater im Kurhaus.

Es war mehr als ein Konzert. Chris nahm mit seiner schönen und Charmanten Art das Auditorium mit auf eine Reise durch das Leben von Marlene Dietrich. Chris ist Faszinierend.Ja, und er ist ein Weltstar. Um sich umzuziehen, hat er kaum die Bühne verlassen.Chris Kolonko, gelernter Friseur,der auch als Musicaldarsteller ausgebildet wurde, hatte bereits in dem Musical " Ich Marlene" die Hauptrolle gespielt.Und was soll man sagen, er spielt die Rolle nicht nur, nein er lebt sie. Schließt man die Augen, hat man den Eindruck, die 1901 gebürtige Diva steht persönlich auf der Bühne.Zwischen den Liedern erzählte Chris kurz vom Leben des 1901 gebürtigen Weltstars.Marlene, war z.b. die Best Bezahlteste Schauspielerin Hollywoods. Während sie in Hollywood dreht, brennt in Deutschland der Reichstag. Sie hatte von Heinrich Himmler ein Angebot bekommen, nach Deutschland zurückzukommen. Sie hat das Abgelehnt, worauf Hitler eine Hetzkampagne startete. Sie setzte dem ganzen die Krone auf , in dem sie amerikanische Staatsbürgerin wurde.Dietrich war die erste Frau, die Hosen trug. Doch die Lieder von Marlene Dietrich, von denen viele gestern Abend zu erleben waren, sind heute aktueller denn je. Zum Beispiel: Wie viele Straßen auf dieser Welt.Teilweise war es witzig, teilweise berührend. Chris erzählte z.b. wie es ihn berührte, als er in Israel in einem Heim für Holocaust Überlebende auftrat. Die Dietrich war nach dem Krieg die erste Deutsche, die in Israel auftreten durfte.Die 7 köpfige Band unter der Leitung von Chris Gall, spielt einfühlsam, spielt die Lieder so wie Marlene es sich gewünscht hat.Wenn Chris Lilly Marleen oder Wie viele Strassen ins Mikrofon haucht, dann kann es schon vorkommen, daß die Besucher Gänsehaut bekommen. Chris, der mit Olivia Johnes schon zusammengearbeitet hat, und auf der MS Europa aufgetreten ist,ist mehr als nur ein Künstler. Chris schlüpft nicht nur in die Rolle, er verkörpert, und lebt die Rolle. So etwas ist einmalig. Das beweisst nach fast drei Stunden der Schlussapplaus. Mit Tosendem Applaus und Standing Ovations erklatschte sich das Auditorium noch das Lieblingslied von Marlene" Paf der Zauberdrache."Fazit nach diesem Abend. Man kann Chris und seiner Band nur danken, für so einen tollen Abend. Das Auditorium lernte die Dietrich von einer ganz anderen Seite kennen. Chris kündigte neben seinem Spiegelpalast, der am 22. November wieder beginnt, für das kommende Jahr im Parktheater erneut ein Gastspiel an, und das mit einem neuen Programm.Wenn dieses Programm schon einzigartig war, kann man das überhaupt noch toppen. Ja , Chris wird das. Chris ist unter anderem noch in Mannheim und in München zu erleben. Wer die Möglichkeit hat, sollte diesen Abend unbedingt erleben.Einfach grandios. Wer in den Spiegelpalast möchte, der sollte sich unbedingt Zeitig Tickets sichern. Ich werde in naher Zukunft ein Interview zu diesen Themen mit Chris führen. Chris ist und bleibt ein ganz großer, sympathischer wunderbarer Künstler.Wir freuen uns schon auf die nächste Begegnung .