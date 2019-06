Nick Mason’s Saucerful Of Secrets mit Support James Walsh im Klosterhof Wiblingen

Pink Floyd schufen nicht nur einen unverwechselbaren und seinerzeit völlig neuartigen Stil. Auch kommerziell war sie sehr erfolgreich; die Angaben über die Anzahl ihrer verkauften Tonträger schwanken zwischen 260 und 300 Millionen. Pink Floyd gehört damit zu den erfolgreichsten Bands überhaupt. Das Konzeptalbum „The Dark Side of the Moon“ ist das weltweit drittmeist verkaufte Album und „The Wall“ das meistverkaufte Doppelabum. Nach dem Ende von Pink Floyd war Schlagzeuger Nick Mason nur noch selten live zu erleben. 2012 war er noch einmal gemeinsam mit Mike Rutherford, Richard Jones und Ed Sheeran aufgetreten, um den PinkFloyd-Evergreen „Wish You Were Here“ zu präsentieren. Doch im kommenden Sommer ist Nick Mason mit seiner neuen Supergroup unter dem Namen Nick Mason’s Saucerful Of Secrets in Deutschland zu sehen.Als Support ist an diesem Abend James Walsh dabei. Der Sänger und Songwriter ist bekannt als Frontman der britischen Band Starsailor. Zu Beginn dieses Jahrhunderts war die Band mit Songs wie „Good Souls“ und „Alcholic“ sehr erfolgreich, emotionaler Britpop, dem Walshs Stimme seinen Stempel aufgedrückt hat. Seit einiger Zeit wandelt Walsh auf Solopfaden. Nach seinem Debütalbum „Turning Point“ im Jahr 2014 hat er vor wenigen Tagen „Tiger on the Bridge“ veröffentlicht. Das Besondere dabei: “Tiger on the Bridge“ wurde komplett live und in einer Session aufgenommen, mit achtzig glücklichen Fans im Studio, die die Aufnahme miterleben durften. Der Musiker sagt: „Some of my favourite albums by Van Morrison & Bob Dylan were made in a more spontaneous way which has inspired me to record my album like this.“ Nachdem James Walsh in der Vergangenheit beireits mit Suzanne Vega und Eliza Doolittle zu erleben war, ist er jetzt also mit Nick Mason’s Saucerful Of Secrets unterwegs.Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.