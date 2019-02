Neuer Chef und Abschied von zwei Urgesteinen in der Stadthalle in Gersthofen

LILO WANDERS KOMMT

Ein Käfig voller Narren – 12. Oktober 19 1973 startete der Erfolgszug dieser ursprünglich französischen Komödie, die in der Filmadaption fünf Jahre später OSCAR-Nominierungen und GOLDEN GLOBES sammelte und nun mit LILO WANDERS in der Hauptrolle nach Gersthofen kommt.Das Haus – 9. November 19 Ein älteres Ehepaar will sein Haus an ein junges Pärchen verkaufen und was erst nach einer perfekten Übergabe klingt, rutscht schnell ab, und so wird das Wohnzimmer des Kaufobjektes zu einer Arena der amüsanten Wortgefechte.Vier Stern Stunden – 14. Dezember 19 Ein Vier-Sterne-Hotel, das schon bessere Tage gesehen hat, und ein berühmter Schriftsteller, dessen Stern auch schon einmal heller leuchtete: Das sind die Haupt-Zutaten dieser Komödie mit GÜNTHER MARIA HALMER.►Die Jubiläumsausgabe des Margeritenballs, die Chippendales und jede Menge TanzDie diesjährige Ausgabe des Margeritenball am 19.10. steht ganz im Zeichen des 50-jährigen Stadtjubiläums. Tickets für die besondere Ausgabe mit dem Orchester Hugo Strasser gibt es ab dem 1. Juli. Am 6.11. feiern die Chippendales ihr 40-jähriges Jubiläum und haben sich dazu als Gast den einzig wahren „Bachelor“ Paul Janke eingeladen. Am 21.11. kombiniert die Show Black Out Elemente des klassischen Tanzes mit hochmoderner Projektionstechnik. Am 13.12. bei den Danceperados of Ireland erden bei der „Christmas Show“ die einzigartigen Weihnachtsbräuche von der Insel zelebriert und am 10.01. gibt es bei Don’t stop the music eine tänzerische Zeitreise durch die verschiedenen Tanzstiele des 20. Jahrhunderts vom Charleston bis zum Break Dance.www.stadthalle-gersthofen.de►Drei Musicals zu ganz unterschiedlichen KlassikernDer Kinofilm Saturday Night Fever trat Ende der 70er eine weltweite Discowelle los und machte aus John Travolta einen Weltstar. Das Musical mit der Originalmusik der Bee Gees kommt am 29.3. in die Stadthalle Gersthofen. Am 13.4. schließt das Musical zum weltbekannten Theaterstück Der Hauptmann von Köpenick von Carl Zuckmayer unser Theater Basis Abo 01/2019 ab. Der Film Der kleine Lord gehört inzwischen fest zu den weihnachtlichen Bräuchen unserer Gesellschaft. Am 29.12. haben wir eine aufwändige und liebevolle Musicaladaption dieses Klassikers im Programm.►Ein bunter Querschnitt durch die Perlen des deutschsprachigen KabarettsDas Gastspiel von Martina Schwarzmann am 30.11. ist bereits restlos ausverkauft, für die anderen Kabarett-Veranstaltungen sind noch Karten zu haben. Rolf Miller ist ein Meister des unvollendeten Satzes und hat diese Art des „Nichterzählens“ zur Perfektion entwickelt. Am 24.10. kommt er mit seinem neuen Programm Obacht Miller – Se return of se normal one nach Gersthofen. Außerdem hat die Stadthalle Gersthofen 2019 folgende Namen aus der deutschsprachigen Kabarettszene zu bieten: die Couplet AG; Blechbixn, Da Huawa, da Meier und I, Alte Mädchen, Martin Rassau und Bernhard Ottinger, Anny Hartmann, Wolfgang Krebs, Chris Boettcher, Hannes und der Bürgermeister, Constanze Lindner, Stefan Kröll, Simone Solga, Stephan Zinner, Lisa Fitz, Roland Hefter, Sebastian Reich, Martin Frank und Bülent Ceylan.►Konstantin Wecker, Haindling, Quadro Nuevo und Greg is BackKonstantin Wecker ist das was man einen „Dauerbrenner“ nennt. In seiner langen Karriere ist er sich und seinen Idealen immer treu geblieben und war er auch gerne zu Gast in der Stadthalle Gersthofen. Am 6.12. kommt er mit dem Konstantin Wecker Trio, zu dem sein treuer Begleiter Jo Barnikel gehört, wieder vorbei. Bereits am 28.5. mit Haindling wird eine weitere Legende der bayerischesn Musikszene ihr einziges Sommerkonzert im Augsburger Raum in der Stadthalle Gersthofen spielen. Nachdem die Freilichbühne bisher immer ausverkauft war, ist mit einem Ansturm auf die Karten zu rechnen.Am 9.5. gibt es eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen den (ebenfalls) legendären Quadro Nuevo, die sich mit dem Münchner Rundfunkorchester zusammengetan haben, um den alten deutschen Volksliedern ihren eigenen Stempel aufzudrücken und so einen fast verlorengegangenen Schatz wieder zu heben und.Greg is Back könnte man auch als Chor bezeichnen, denn das erfolgreichste A cappella Ensemble der Region ist auch gleichzeitig das mit den meisten Mitgliedern. Am 12.5. machen sie zum Muttertag wieder einmal Station in Gersthofen und dürften mit dieser Idee erneut für ein ausverkauftes Haus sorgen.Wer sich entschließt eine Tribute Band nach dem Vorbild erfolgreicher Künstler zu gründen, muss musikalisch einiges drauf haben, denn die Stücke der Originalkünstler sind dem Publikum bestens bekannt. 2019 gibt es mit der Italo Pop Night am 5.4. und dem Konzert von Geneses – Europas größter Genesis-Tribute-Band am 4.10. gleich zwei gelungene Beispiele.