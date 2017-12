NEUE KLANGWELTEN LIVE – ELEKTRONIK PUR SCHILLER im Januar 2018 in Ulm im Congress Centrum

„Mein Name ist Christopher von Deylen – und ich bin Schiller“, so stellt sich Christopher von Deylen alias Schiller seinem Publikum vor. Danach taucht er wieder in seine außergewöhnlichen Klangwelten, in denen er die Träume und Hoffnungen der Menschen, die Atmosphären unserer Zeit, die Schwingungen der Welt zu Musik verdichtet. Inspiriert von Elektro-Klassikern wie Tangerine Dream, Kraftwerk und Jean-Michel Jarre schafft von Deylen visionäre Klänge, die ihrer Zeit weit voraus sind. Neue elektronische Musik, von den Fans und der Presse begeistert als „Global Pop“ gefeiert. „Musik, die einen ganz tief im Inneren berührt“, so Mike Oldfield über von Deylens Kompositionen.Mit seinem aktuellen Album „Future“ eroberte er im Frühjahr 2016 die Spitze der Albumcharts, im September und Oktober folgte dann mit der „Arena“-Tour die Live-Präsentation von „Future“.Ab Herbst lädt Schiller bei „Neue Klangwelten 2017/18“ erneut ein in die Welt des Klangs. Deutschlands Elektronik–Künstler Nummer Eins spielt seine epischen Instrumentalklänge unter anderem in der Münchner Philharmonie, dem Leipziger Gewandhaus und der Alten Oper in Frankfurt. Berauschende Sounds, spektakuläre Sequenzen und magische Melodien in preisgekröntem Surround–Sound, rein elektronisch.SCHILLER–Macher Christopher von Deylen: „Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Klangwelten–Tour. Gemeinsam mit meinen musikalischen Mitstreitern möchte ich das Publikum mitnehmen auf eine berauschende Klangreise.”Neue Klangwelten Live. Freuen Sie sich auf elektronische Instrumental–Klassiker aus 18 Jahren SCHILLER und kunstvoll arrangierte Sphärenklänge.Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei Traffiti im SWU-Servicecenter Ulm Neue Mitte, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshopTicket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100% Behinderung sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es nur beim Veranstalter Provinztour unter ticket@provinztour.de oder 07139/547.Kinder unter drei Jahren haben – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.