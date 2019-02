NETSKY neue Single "I Don't Even Know You Anymore" feat. Bazzi & Lil Wayne!

So sagt NETSKY selbst, “Sobald ich Bazzis Topline hörte, wusste ich, dass dieser Song speziell wird. Wir haben dann einige, verschiedene Versionen des Songs gemacht bevor wir der Ansicht waren, dass es perfekt ist. Es hat sich dann herausgestellt, dass es der schon immer der Traum von uns Beiden war mit Lil Wayne zusammenzuarbeiten und so haben wir uns dafür entschieden. Ich binso aufgeregt, dass nun alle hören werden, was wir zusammen gemacht haben.”“I Don’t Even Know You Anymore” ist die dritte Single seines kommenden Albums Palmtrees & Powerlines, das neue Projekt vereint zwei ganz unterschiedliche Seiten von NETSKY: Pop-Songs (Palmtrees)und klassische EDM-Tracks (Powerlines). Jeder Song von Palmtrees & Powerlines wird innerhalb dieser zwei Welten seinen Platz finden. “I Don’t Even Know You Anymore” gehört zu Palmtrees, genau wiedie erst kürzlich veröffentlichte Single “Téquila Limonada” feat. A.CHAL. Während die von NETSKY im letzten Herbst veröffentlichte Single “Ice Cold” mit David Guetta eindeutig der Klangwelt Powerlines zuzuordnen ist.NETSKY schloss das Jahr 2018 mit der Veröffentlichung seiner EP „Abbot Kinney“ ab, die fünf Song-Kollaborationen enthält, die von Stargate bis 1991 reichen und bis hin zu weiteren Features mitKyle, Toulouse und Jozzy.ABOUT NETSKY:NETSKY hat sich still und heimlich nicht nur zum heißtesten musikalischen Belgien-Export dieser Dekade entwickelt sondern auch seinen Status als elektronischer Trendsetter untermauert. Spektakuläre Sets beim Coachella, Glastonbury, Pukkelpop und darüber hinaus, wurden nur noch von einem Auftritt in der Antwerpener Sportpaleis Arena mit über 18.000 Menschen getoppt. Er hat “Netsky & Friends” initiiert und ins Leben gerufen, eine Erweiterung seines kreativen Einflusses beim Tomorrowland . Neben unzähligen Awards wurde er zum höchstrangigen Drum ‘n’ Bass-DJ der begehrten DJ Mag Top 100 gekürt und war der jüngste, bekannte Empfänger des flämischen Kultur-Award für Musik. Zu seinen zahlreichen Hits gehört auch “Rio” mit einem Feature des HipHop-Titan Mackelmore auf dem “Rio Remix” — das sozusagen zur inoffiziellen Hymne der Olympischen Spiele 2016 wurde. So ist es nur folgerichtig, dass er zum offiziellen musikalischen Botschafter für das belgische Olympia-Team wurde. Sämtliche namenhaften Künstler von Ed Sheeran bis hin zuDua Lipa oder Jack Ü haben ihn für ihre Remixe ausgewählt. Nun kann man sich eigentlich nur noch auf seinen anstehenden Longplayer Palmtrees & Powerlines freuen.