Nena Nichts Versäumt Open Air Tour 2019-Live in Balingen und Friedrichshafen

Der Tourzyklus zum 40-jährigen Bühnenjubiläum von Nena ist ein absolutes Musik-Highlight, das ab sofort auch als Live DVD und BluRay erhältlich ist. NENA - NICHTS VERSÄUMT LIVE enthält 120 atemberaubende Konzert-Minuten, aufgenommen in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle sowie exklusives Bonus-Material.Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist NENA eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten und ein internationales Pop-Phänomen. Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist genauso einmalig und mitreißend wie ihre Stimme. Mit ihren Hits prägte NENA mehrere Generationen von Musikfans und steht bis heute für ein Lebensgefühl, das wohl irgendwie und irgendwo in jedem Herzen zu Hause ist. Auch im 40. Jahr ihrer Karriere bleibt NENA eine der relevantesten und authentischsten Sängerinnen der Zeit, ein großes Stück Popkultur made in Germany.Für Balingen und Friedrichshafen bietet der Ticketanbieter CTS Eventim bereits ab Montag, dem 12. November 2018 einen exklusiven Online Presale an.Tickets sind ab Mittwoch dem 14. November 2018 um 10.00 Uhr unter www.eventim.de sowie telefonisch unter 01806 – 570 070 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.