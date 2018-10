NENA DVD: NICHTS VERSÄUMT LIVE-Ab 9.November im Handel

Dementsprechend feierte NENA ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum gemeinsam mit 250.000 begeisterten Fans auf ihrer großen NICHTS VERSÄUMT-Tour 2018.In 45 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden rockte die Pop-Ikone durch vier Jahrzehnte NENA- Hits.Ein absolutes Musik-Highlight 2018, das jetzt als DVD und BluRay inklusive Doppel-Live-Album erscheint!NENA - NICHTS VERSÄUMT LIVE enthält 120 atemberaubende Konzert-Minuten, aufgenommen in der ausverkauften Dortmunder Westfalenhalle sowie exklusives Bonus-Material.Mit dabei natürlich der Welterfolg „99 Luftballons“ und die großen NENA- Klassiker „Nur geträumt“, „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“, „Leuchtturm“, „? (Fragezeichen)“, „Rette mich“, „Liebe ist“, „In meinem Leben“, „Willst du mit mir gehn“ und „Wunder gescheh`n“.Aber auch nie live-gespielte Kult-Songs aus den Achtzigern wie „Es wird schon weitergehn“ und „Kino“ haben im 40. Jahr von NENAs Karriere nicht an Power verloren und verbinden sich mit ihren aktuellen Hits wie „Berufsjugendlich“ oder „Genau Jetzt“ zu einer mitreißend-herzlichen NENA-Party.Auch auf der Setliste: NENAs sensationelle Rap-Performance des Songs „Fantasie“ von Samy Deluxe, mit der sie in der TV-Show „Sing Meinen Song“ ganz Deutschland überraschte. Und dann der Moment, in dem NENA plötzlich mitten im Publikum auf einer Mini-Bühne auftaucht und dort, auf dieser „kleinsten Bühne der Welt“, wie Nena sie scherzhaft nennt, mit leuchtender E-Gitarre ein elektrisierendes und hautnahes Punk-Set abfeuert! NENA - NICHTS VERSÄUMT LIVE ist Rock `n `Roll- Gänsehaut pur!