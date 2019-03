Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



In all den Jahren ist eine regelrechte Bewegung und Tradition aus treuen Fans und den weltweit besten und einflussreichsten DJ's entstanden, die bis heute anhält und das Areal ein ganzen Wochenende zum Kochen bringt.Eine spektakuläre Show aus Lasern und Pyrotechnik rundet das Event der Superlative ab!Grund genug, dieses phantastische Jubiläum gebührend mit der offiziellen Nature One Best Of Compilation zu feiern: NATURE ONE – THE HISTORY (1995 – 2019)!4 CDs, randvoll mit 80 absoluten Nature One-Klassikern aus den letzten 25 Jahren! Von House zu Techno, von Trance zu Rave – diese mit viel Liebe zusammengestellte Compilation lässt keine Wünsche offen und erscheint als solche erstmalig!Klassiker von Rave-Pionieren wie u.a. Armin van Buuren, Calvin Harris, Avicii, Swedish House Mafia, ATB, Dimitri Vegas & Like Mike, Marc Romboy, Extrawelt, Kölsch, Faithless, Zombie Nation, Emanuel Top, DJ Hooligan, Cherrymoon Trax, Gary D., RMB, Komakino, Rave Nation dürfen auf der Compilation "NATURE ONE – THE HISTORY (1995 – 2019)!" natürlich nicht fehlen!On Top erscheint für alle Liebhaber eine streng limitierte 4-Vinyl LP Version mit insgesamt 16 raren und zum Teil exklusiven „Vinyl-Only“ Nature One-Klassikern! Mehr geht nicht!Diese Compilation ist ein absolutes MUSS für alle Festival-Fans!!!TRACKLISTCD101. Avicii - Levels02. Martin Garrix – Animals03. Calvin Harris & Alesso feat. Hurts – Under Control04. Swedish House Mafia - One05. DVBBS & Borgeous - Tsunami06. Dimitri Vegas & Like Mike vs W&W - Arcade07. Hardwell – Call Me A Spaceman08. Tiësto – Lethal Industry09. Armin van Buuren – Blah Blah Blah10. Neelix feat. The Gardener & The Tree - Waterfall11. ATB & Dash Berlin – Apollo Road12. Tujamo & Plastik Funk - Who13. Fedde Le Grand – Put Your Hands Up For Detroit14. Deorro - Yee15. W&W - Bigfoot16. Wolfpack & Warp Brothers – Phatt Bass17. Avancada vs Darius & Finlay - Xplode (Grahham Bell & Yoel Lewis Remix)18. MATTN & Futuristic Polar Bears – Cafe Del Mar (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)19. Jebroer x DJ Paul Elstak– Kind Eines Teufels20. Ran-D - ZombieCD201. Sono - Keep Control (H.O.S.H. Remix)02. Lexer - Forgive Me03. Ida Engberg - Discovolante04. Trentemøller - Moan (Trentemøller Remix)05. Âme – Rej 06. Marc Romboy & Stephan Bodzin – Atlas07. Dominik Eulberg & Gabriel Ananda - The Space Between Us08. Frankey & Sandrino - Acamar09. Kölsch - Grey10. Martin Landsky - 1000 Miles11.Oxia – Domino12. Oliver Huntemann - Donner13. Azzido Da Bass - Dooms Night (Timo Maas Remix)14. Oliver Koletzki - Der Mückenschwarm15. Extrawelt - Titelheld16. Freakx Brothers - Tension17. Audion - Mouth To Mouth18.Pan-Pot - Kepler (julian Jeweil Remix)19.Julian Jeweil - #520.Sven Väth - The Beauty & The Beast (Eric Prydz Re-Edit)CD301. Faithless - Insomnia02. Quench - Dreams03. Ramin - Brainticket04. BBE - Seven Days And One Week05. Paul van Dyk - For An Angel06. Aspiral - Vital Sins07. Armin van Buuren - Communications08. Cosmic Gate - Exploration Space09. Kai Tracid - Trance & Acid10. Tomcraft - Prosac11. Zombie Nation - Kernkraft 40012. Lexy & K-Paul - Freak13. Emanuel Top - Acid Phase14. Lambda - Hold On Tight (Nalin & Kane Remix)15. Ultra Shock - The Sound Of E16. Mellow Trax - Phuture Vibes17. The Montini Experience - My House Is Your House18. Mass In Orbit - Connect19. Airtribe - Terra Magica20. DJ Hooligan - B.O.T.T.R.O.P.CD401. Cherrymoon Trax - The House Of House02. Code 16 - Mystery03. Scooter - Back In Time04. Comander Tom - Are Am Eye?05. Jens- Loops & Tings06. Jones & Stephenson - The First Rebirth07. Sunbeam - Outside World08. Nexus 6 - Tres Chic09. Nostrum- Brainchild10. Gary D. - Attention Dimension11. D.O.N.S. - We Came To Love12. L'auberge - Neriah (Fetish Mix)13. Komakino -Outface14. RMB- Redemption15. Yello & Jam & Spoon - You Gotta Say Yes To Another Excess16. Microwave Prince - I Need Your Love17. Dune - Hardcore Vibes18. Charly Lownoise & Mental Theo -Wonderful Days19. Rave Nation - Going Crazy20. Silverplate - Attention