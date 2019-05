Namika und Joris im Klosterhof Wiblingen-Tickets im Vorverkauf

Seit Joris 2015 mit seinem Debütalbum „Hoffnungslos hoffnungsvoll“ in rasantem Tempo die Kritiker- und Fanherzen gleichermaßen im Sturm eroberte, hat er mehr als 350 Konzerte gespielt, drei Echos gewonnen und wurde mit Gold und mit Platin ausgezeichnet. Zuletzt begeisterte Joris sein Publikum bei einer ausgedehnten Hallentour im November 2018 mit den Songs seines aktuellen Albums „Schrei es raus“. Die aktuelle Single „Du“ stieg nicht nur bis in die Top 40 der Radiocharts, sie ist aktuell auch der meistgespielte deutschsprachige Radiosong. Auf der „Du“ EP finden sich außerdem exklusive Versionen von Fettes Brot, LARY und Moop Mama.Hip-Hop ist zur global wichtigsten Jugendsprache geworden. Was allerdings lange fehlte, zumindest in Deutschland, waren Künstlerinnen und Künstler, die diese neue Offenheit allumfassend verinnerlicht hatten. Das kosmopolitische Allround-Talent Namika ist so eine Künstlerin. Die marokkanisch-deutsche Sängerin aus Frankfurt veröffentlichte im Juli 2015 ihr Debütalbum „Nador“ und stieg damit auf dem 13. Platz der Albumcharts ein. Ihren eigenen Stil aus Pop und Rap hat die Musikerin schon früh für sich entdeckt. Ein Rhythmus, den offensichtlich ganz Deutschland aufgenommen hat: Ihre erste offizielle Single „Lieblingsmensch“ erreichte sensationell die #1 der Charts, meldete zeitgleich Gold und war acht weitere Wochen lang nicht aus den Top 3 wegzudenken. Das neue Album „Que Walou“ ist die konsequente Weiterentwicklung von „Nador“. Namika zeigt, dass Rap nicht immer ein Stilmittel bloßer Coolness und Härte sein muss, sondern auch Ausdruck einer sympathischen jungen Frau mit Visionen und Träumen sein kann.Musikalisch eröffnet wird der Abend im Klosterhof vom Duo Parallel, die mittlerweile in Stuttgart zu einem Geheimtipp geworden sind. Und nachdem sie inzwischen drei Singles veröffentlicht habe – eine davon gemeinsam mit Cassandra Steen – werden sie wohl bald weit über die Landeshauptstadt hinaus bekannt sein.Karten für dieses Konzert gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter südwestpresse.de/ticketshop. Ticket Hotline 07 31 / 156 855Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.