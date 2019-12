MUSIKPARADE – Europas größte Blasmusik-Tournee kommt. - Die neue Show 2020 kommt am 14. März in die Porsche Arena- Zwei Vorstellungen

Vorverkauf (Tickets ab 33 Euro):

Die internationale Vielfalt der MUSIKPARADE wird durch Orchester aus den Niederlanden, Belarus, der Schweiz und vielen weiteren Ländern zum Ausdruck gebracht. Erstklassige Orchester wie die „Show- and Marchingband Door Vriendschap Sterk“ und das „Musikcorps Ufhausen“ werden dabei ihre Heimat musikalisch vertreten. Deutschland wird zusätzlich durch die "Fascinating Drums“ repräsentiert, ein Drum Corps dessen Performance nicht nur akustisch einiges hermacht. Sie beherrschen die Trommelkunst auf höchstem Niveau und begeistern vor allem durch ihre synchrone Choreografie. Ein starkes Merkmal der "Fascinating Drums“ ist es, die traditionelle mit der modernen Trommeltechnik zu vereinen. Außerdem wird die MUSIKPARADE in diesem Jahr als besonderes Highlight während der gesamten Tournee von dem Chor „International Golden Voices“ begleitet. Dieser hat sich eigens für die MUSIKPARADE aus mehreren Ländern Europas zusammengefunden.Pipes and DrumsWie in den schottischen Highlands dürften sich Fans der Dudelsackmusik fühlen: Dutzende Pipes and Drums nehmen an der MUSIKPARADE teil, die – ähnlich dem Edinburgh-Tattoo in Schottland – eine einzigartige Präsentation schottischer Musik darbieten. Im Mittelpunkt der Show stehen neben den Dudelsackspielern die internationalen Stars der Blasmusik, von denen viele durch zahlreiche TV-Auftritte nicht nur Kennern ein Begriff sind.Beeindruckendes Finale mit 400 KünstlernHöhepunkt ist das große Finale, in dem sich alle Teilnehmer zum großen „Orchester der Nationen“ vereinen, um gemeinsam zu musizieren – neben Klassikern wie „Amazing Grace“ oder dem „Radetzky Marsch“ gibt es auch ganz aktuelle Hits. Die Besucher der MUSIKPARADE 2020 erwartet in der rund dreistündigen Show neben fesselnden Choreografien und beeindruckenden Uniformen eine überaus anspruchsvolle, moderne Livemusik-Show rund um die Blasmusik – ein Feuerwerk an Musik und Farben, Show und Tanz.