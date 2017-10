Musiklegende Donavan kommt nach Neu- Ulm- Der Vorverkauf hat begonnen-The Song of the Sea-Tour 2018 -Live in Neu-Ulm im Edwin-Scharff-Haus

Donovan Leitch, besser bekannt als Donovan, wurde in Glasgow geboren und entdeckte schon früh seine Liebe zur Musik. Seinen ersten Hit hatte er 1965 mit der Folk-Ballade „Catch the wind“, die sich auf Platz 3 der britischen Single-Charts platzierte. Beeinflusst von Bob Dylan und von der britischen Folk-Szene spielte Donovan zunächst fast ausschließlich akustischen Folk. 1966 erweiterte er seine musikalische Bandbreite und ließ in seine Eigenkompositionen Rock-Elemente einfließen. So entstanden Hits wie „Hurdy Gurdy Man“, „Mellow Yellow“ und„Sunshine Superman“, das in den USA die Spitze der Charts erklomm und Donovan zu einem transatlantischen Star machte. Donovan arbeitete auch mit anderen Musikern wie Jimmy Page und John Paul Jones, die kurz darauf als Mitglieder von Led Zeppelin weltberühmt wurden, zusammen.Einer von Donovans bekanntesten Songs ist die Folk-Ballade „Atlantis“ von 1969, die 2001 für den Walt-Disney-Film „Atlantis – The Lost Empire“ von den No Angels neu aufgenommen wurde und den fünften Platz in den deutschen Charts erreichte.2012 wurde Donovan in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Vor zwei Jahren erschien das Doppelalbum "Retrospective", das neben den größten Hits auch einen neuen Song enthält.Der Vorverkauf für das Konzert von Donovan hat soeben begonnen. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei Traffiti im SWU-Servicecenter Ulm Neue Mitte sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshop Ticket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit 100% Schwerbehinderung sowie der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson gibt es ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de Kinder unter drei Jahren haben – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt