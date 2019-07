Musik auf Flaschen- Glas Blas Sing kommt nach Neu- Ulm

Glas Blas Sing kommen nach Neu- Ulm im Rahmen des Stadtjubiläums:





Samstag, 10. August 2019, 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr)

Ort: Museumshof des Edwin Scharff Museum, Petrusplatz, 89231 Neu-Ulm

Eintritt: 18 € / ermäßigt 15 €

Kartenvorverkauf: Bürgerbüro Neu-Ulm, Petrusplatz 15, 89231 Neu-Ulm (Tel. 0731 7050-7340), online unter www.ulmtickets.de oder an der Abendkasse ab 19.30 Uhr

Hinweis: Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Musikschule Neu-Ulm (Gartenstraße 13) statt .



Dein Kasten Sprudel ist alle? Schieb ihn in den Pfandautomaten und kassiere 3,30 € oder gib ihn zusammen mit deinem anderen Leergut in die Obhut der vier Vollbiermusiker aus Berlin und du erlebst erstaunliche Allround-Instrumente, die wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte oder auch Steeldrum klingen.Mit dem Blick für das Besondere im Alltäglichen verwandeln sie den Getränkemarkt zum Konzertsaal, machen die Pulle zur magischen Klangschatulle, mit der sich so einige dahinhinwelkende Melodien leichthändig generalüberholen lassen - getreu dem Motto: Bitte ein Hit. Leg das Smartphone zur Seite und schau dir live an, was man mit den Überresten der letzten Silvesterparty Geniales anstellen kann. Komm zu Flaschmob, dem neuen Programm von GlasBlasSing. Bestaune die Cokecaster-Flaschengitarre, das Flachmanninoff-Xylophon, die Jelzin- Orgel oder die Wasserspender-Floor-Toms, die so schön BUMM machen, wenn man mit der grünen Perrier-Keule draufhaut.Erlebe feinstes Pfandwerk, von würzig-herb bis feinperlig, hochprozentig virtuos und wie immer bei GlasBlasSing: Das mit Abstand beste Flaschenmusikprogramm aller Zeiten.Weitere Informationen auch unter www.glasblassing.de, www.facebook.com/GlasBlasSing & www.youtube.com/user/glasblassing