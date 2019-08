MURDA & EZHEL - neue Single + Video „Boynumdaki Chain“ -Tournee im Herbst

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Derzeit arbeitet EZHEL in Berlin an seinem neuen Album und veröffentlicht bis zum Tourstart im Oktober weitere Titel, sowohl alleine als auch in Kollaboration mit weiteren Künstlern.Bereits diesen Freitag erscheint „Boynumdaki Chain“, ein Vorgeschmack auf die mit MURDA erscheinende EP im November.TOUR:02.10. 2019 Köln, Palladium03.10. 2019 Oberhausen, Turbinenhalle04.10. 2019 Berlin, Huxley‘s05.10. 2019 München, Tonhalle17.10. 2019 Bielefeld, Lokschuppen18.10.2019 Hamburg, Markthalle19.10. 2019 Bremen, Modernes27.10. 2019 Hannover, Capitol01.11. 2019 Zürich, Xtra02.11. 2019 Wien, Gasometer03.11. 2019 Nürnberg, Löwensaal08.11. 2019 Frankfurt (Neuisenburg), Hugenottenhalle09.11. 2019 Stuttgart, Porschearena