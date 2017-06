MTV unplugged – Peter Maffay zieht den Stecker- Peter Maffay im März 2018 in Neu-Ulm in der ratiopharm arena

Das ist schon fast eine kleine Sensation. Einer der größten Rockmusiker Deutschlands kommt in die Neu- Ulmer Ratiopharm Arena.Wenn die Akkus voll aufgeladen sind, kann der Stecker gezogen werden! Musikalisch zumindest. Im Rahmen ihrer MTV UNPLUGGED Tour 2018 präsentieren sich Peter Maffay & Band so puristisch wie nie. Am Montag, 12. März, kommen sie um 20 Uhr auch nach Neu-Ulm in die Ratiopharm Arena.

VORVERKAUF

DER VORVERKAUF HAT BEREITS BEGONNEN. TICKETS GIBT ES AB SOFORT HIER

Wer ist der erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts? Es ist… Peter Maffay! Unglaubliche 17 Nummer-1-Alben hat der 1949 im rumänischen Kronstadt geborene Peter Alexander Makkay bis dato abgeliefert und über 40 Millionen Tonträger verkauft – eine beispiellose Erfolgsgeschichte, die der charismatische Sänger im Laufe seiner bald fünf Dekaden währenden Karriere geschrieben hat. Einer Karriere, die immer noch neue Glanzpunkte zu setzen und Rekorde zu brechen weiß. Und darüber hinaus ist er Miterfinder der Märchenfigur Tabaluga.Auch seine Live-Auftritte als drachenloser Solokünstler sind immer wieder einmalige Erlebnisse: Wenn Peter Maffay Hits wie „Niemals war es besser“, „Wenn das so ist“, „Gelobtes Land“, „Halleluja“, „Nessaja“ oder sein geniales Karat-Cover „Über sieben Brücken musst du geh‘n“ anstimmt, gibt es für seine Fans kein Halten mehr.2018 zieht Peter nun den virtuellen Stecker und präsentiert im Rahmen seiner MTV Unplugged Tour seine größten Hits zum ersten Mal in puristischer Akustikform.Ob die großen Hits oder Raritäten aus über 40 Jahren Rock ‘n‘ Roll Geschichte, die Akustikversionen entfalten eine neue Kraft und berühren auf eine noch nie dagewesene Art und Weise. „Ich habe Lust, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das passt in unsere Zeit,und das passt in unser Leben. Kein Schnickschnack, keine Umwege, sondern eine klare Ausrichtung auf das, was wichtig ist.“Im Herbst 2017 erscheint das MTV UNPLUGGED Album von Peter Maffay, das die musikalische Grundlage für die MTV UNPLUGGED Tour im Frühjahr 2018 sein wird.Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei Traffiti im SWU-Servicecenter Ulm Neue Mitte, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.swp.de/ticketshopTicket-Hotline 07 31 / 16 62 17 7Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Kinder unter drei Jahren haben – außer bei speziellen Kinderveranstaltungen – grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.