MORE THAN WORDS mit neuer Single " Driving Home for Christmas"- 21. Dezember Fernsehpremiere

Mit ihrer Debüt-Single HOME (Musik & Text Lanny Lanner) zeigten sie eindrucks-voll, wohin ihre musikalische Reise gehen wird. Mit der Eigenkomposition begeisterten sie am Release-Wochenende live on Stage bei der TV-Show „Die Goldene Henne“ (LIVE im MDR) und bei der Preisverleihung „Die Goldene Bild der Frau“.Passend zur Weihnachtszeit bringt das Trio nun ein Remake des Klassikers „Driving Home for Christmas“ von Chris Rea auf den Markt. Ein frisches Take am Klassiker, aufgepeppt mit ihrem modernen Country Sound geben sie dem Song eine neue Anmutung und ihren ganz persönlichen Drive.„Stefanie, Johanna und ich lieben dieses Lied, das uns auf jeder Weihnachtstour begleitet und vor allem nach Tourende auf dem Weg nach Hause bei uns im Auto rauf und runter läuft. Die Idee, diesen Song neu aufzunehmen, ist mir schon sehr lange im Kopf herum gegeistert und mit MTW war die Zeit nun reif“ , so Lanny Lanner.Das erste Album der Band soll im Frühjahr 2020 erscheinen. Die erste Single-Auskopplung "Home" und das Musikvideo dazu wurden vorab am 20.09.2019 veröffentlicht.TV-PREMIERE „Driving Home for Christmas" am 21.12.2019„Die große Show der Weihnachtslieder“ um 20:15 Uhr, MDR