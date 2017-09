Moon Taxi -Two High

Im elften Jahr ihres Bestehens schickt sich die Band (deren Musik gerne als „ein uneheliches Kind von Kings of Leon und Imagine Dragons“ beschrieben wird) nun an, einen weltweiten Hit zu landen: ihre unfassbar catchy Single „Two High“ kommt bereits auf mehr als vierzig Millionen (!) Spotify-Streams und taucht in siebzehn Ländern in den Top 100 des Streamingdienstes auf, darunter Großbritannien, Schweden, Kanada, Belgien, Schweiz und Irland. Damit ist Moon Taxi die einzige echte Rockband in den Spotify Top 200 Global Charts. In den USA klettert der Song rasant in den Airplay-Charts und steht kurz vor den Top Ten.„‘Two High‘ ist ein Song über Hoffnung“, erklärt Trevor Terndrup. „Die Hoffnung, verstanden und akzeptiert zu werden, und die Hoffnung auf unsere Zukunft. Unsere Inspiration war das simple und universell verständliche Peace-Zeichen. Eine Geste, wie wir gerne viel öfter sehen würden.“Derzeit befindet sich die Band auf ihrer „Put Em Up“-Tour durch die USA.