MOON TAXI – Let The Record Play-Neues Album kommt auf den Markt

Let The Record Play umfasst 10 Songs, inklusive ihrem weltweiten Streaming-Hit „Two High“, der aktuell auf #1 bei Triple A Radio US rangiert, in Deutschland beim NDR2 oder beim BR rotiert und insgesamt über 73 Millionen Streams allein auf Spotify vorzuweisen hat. Fans, die das Album vorbestellen, bekommen den brandneuen Titelsong „Let The Record Play“ als Instant Grat Track.Let The Record Play ist eine grandiose Momentaufnahme einer Rock-Pop-Entdeckungsreise, die unter Beweis stellt, dass Moon Taxi eine der wenigen Bands ist, die die Turbulenzen unserer hitzigen Zeit ansprechen und gleichzeitig eine euphorische musikalische Flucht aus dem Alltag bieten kann, die wir alle so dringend brauchen. Produziert und gemischt von Spencer Thomson (Moon Taxis Leadgitarrist), ist Let The Record Play ein Zeitdokument einer der kreativsten Bands, die Nashvilles extrem fruchtbare Szene je hervorgebracht hat. Eine Band, die die Festival-Landschaft von Coachella über Austin City Limits bis Bonnaroo und weit darüber hinaus seit Jahren mit ihren elektrisierenden Performances in Atem hält. In ihrer Heimatstadt werden sie so geliebt, dass sie das berühmte Ryman Auditorium letzten Oktober an zwei Abenden hintereinander ausverkauft haben und dieses Album – sowie die neue Kollaboration mit RCA – wird sie garantiert in noch höhere Gefilde katapultieren.Kürzlich veröffentlichte die Band das offizielle Musikvideo zu „Two High“, der Single vom kommenden Album. Der Clip folgt der Band und ihren Fans um die Welt – sowohl hinter als auch auf der Bühne – und zeigt die hochgradig ansteckenden Liveshows, denen sie Millionen von Fans zu verdanken haben.Ganz im Geiste von „Two High“ wollten Moon Taxi eine Platte machen, die sich sowohl für die Lautsprecher zuhause als auch für Livekonzerte eignet und das Beste des Pop – großartige Melodien und kluge Hooks – mit Texten verbindet, die Geschichten heraufbeschwören und zu echtem Tiefgang anregen. Vor Gefühl und endlos verspielten Ansätzen in Sachen Instrumentierung und Orchestrierung nur so strotzend, verschmilzt Let The Record Play, dessen Name vom gleichnamigen Song herrührt, viele facettenreiche Welten. Das Album ist alles auf einmal: draufgängerisch, ausgefallen, tropisch und rastlos hart rockend. Und unter der Regie von Moon Taxi klingt all das extrem natürlich.„Wenn es etwas gibt, das wir wirklich wollen, wenn Leute diese Platte hören oder unsere Shows sehen“, sagt Frontmann Trevor Terndrup, „dann, dass sie danach gute Laune haben.“Hier könnt Ihr in die Single „Let The Record Play“ von Trevor Terndrup (Gesang, Gitarre), Spencer Thomson (Leadgitarre, Produzent), Wes Bailey (Keyboards), Tommy Putnam (Bass) und Tyler Ritter (Schlagzeug) reinhören.