Mit Nachtfischen und Yoga durch die Sommerferien Über 60 Angebote beim Sommerferienprogramm der Stadt – Anmeldungen bis Mittwoch, 28. Juni

In der Zeit vom 29. Juli bis 8. September gibt es für die Kinder und Jugendlichen neben liebgewonnenen Klassikern auch wieder zahlreiche neue oder ungewöhnlichen Angebote. Die Veranstaltungen reichen von Tennis, Kochen und Reiten, dem Bau eines Wildbienenhauses oder dem Basteln von Masken bis hin zu Yoga, einem BasketballAktionstag und einem Ersthelfer-Kurs. Auch das Bemalen eines T-Shirts, ein New AgeTanzkurs, eine „Farbenküche“ und ein Inliner-Tag stehen auf dem Programm.Auch das „Spielmobil“ des Landkreises ist wieder unterwegs. Eine Woche lang, vom 31. Juli bis 4. August, steht es täglich auf dem Schulhof der Grundschule Auf der Bleiche. Vormittags von 9 bis 13 Uhr bietet das Spielmobil das fünftägige Angebot „Abenteuerwoche“ an, nachmittags von 13 bis 17 Uhr (freitags von 12 bis 16 Uhr) kann dann jeder, der Lust hat, zum „fahrenden Spielplatz“ kommen und mitspielen. Eine Anmeldung zum Nachmittagsangebot ist nicht erforderlich.„Die Kinder sollen im Sommer Spaß und Abenteuer erleben und ihre Ferien genießen können“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Beim diesjährigen Sommerferienprogramm habe die Stadtverwaltung deshalb wieder ganz bewusst auf attraktive Veranstaltungen gesetzt, die kostengünstig oder sogar unentgeltlich sind, so der Rathauschef. Die Angebote seien bewusst breit gefächert, um möglichst vielen Kindern Lust auf die Ferien zu Hause zu machen.Der Rathauschef dankte den Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung sowie den Vereinen und sonstigen Einrichtungen für ihre Bereitschaft, wieder eine Vielzahl von kindgerechten Angeboten zu entwickeln. Nur durch dieses Engagement sei es möglich, den Günzburger Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien ein buntes Angebot gegen Ferienlangeweile und für jeden Geldbeutel anzubieten.Das Heft zum Ferienprogramm der Stadt Günzburg liegt in allen öffentlichen Einrichtungen aus. Anmeldungen zum Ferienprogramm sind bis Mittwoch, 28. Juni, möglich.