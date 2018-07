Mit einem Crowdfundig Projekt hat alles begonnen- Ein Interview mit Catharina Schwarz die auch als Helene Fischer Double unterwegs ist

Jetzt zwei Jahre später hat sich bei der Dresdnerin einiges getan. Eine neue Single ist auf dem Markt, die mehr als nur gut ist. An neuen Songs arbeitet die Künstlerin. Was sich sonst noch alles getan hat, hat uns Catharina Schwarz in einem Interview erzählt.Vor zwei Jahren hast du mit einem Crowdfunding Projekt deine erste CD veröffentlicht (Wir haben berichtet) Was hat sich seither Musikalisch getan?:Ja, das stimmt, ich habe es seiner Zeit einfach mal probiert, über ein Crowdfunding meine erste, eigene CD zu kreieren. Damit war zwar der Schritt raus in die grosse Welt mit meinem eigenen Produkt getan, aber es hat dann doch zwei Jahre gedauert, bis es Früchte getragen hat. Ich war im wahrsten Sinne des Wortes Klinken putzen und habe viel gesucht und versucht. Aber wenn man beharrlich bleibt und immer an sich glaubt, dann geht irgendwann die entscheidende Tür auf. So war es auch bei mir. Ich wurde einigen wirklich herausragenden Menschen der Szene vorgestellt und aus einer fixen Idee wurde dann schlussendlich der entscheidende Schritt nach vorn gemacht. Ein klares Konzept, ein tolles Team und einen phantastischen Menschen, der mit mir im Studio alles erarbeitet, was ich vorher nicht mal zu träumen gewagt hatte. Klar, von nichts, kommt nichts, aber wir gehen das alles mit so viel Freude an, da merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht.: Deine neue Single “Mach mir nichts vor“ ist ein Hammerohrwurm. Es ist deine erste eigene Nummer. Wie lange hast du an der gearbeitet?:Oh, daran haben wir lange gesessen. Vom ersten Brainstorming, mit wem man denn am besten zusammenarbeiten könnte, denn alle müssen ja zu mir bzw. ich zu denen passen :-D, dann die Ideensammlung, die eine ganze Zeit braucht, denn wir wollten unbedingt eine erste Nummer haben, die eigentlich wirklich meine Gedanken, mein innerstes Ich wiederspiegelt. Aber um Deine Frage zu beantworten, insgesamt glaube ich, haben wir fast 5 Monate daran gesessen. Also vom ersten Gedankengang, bis zum endgültig fertigen Titel. Das war eine harte Zeit für mich, nicht weil es so lange gedauert hat, es dauert eben so lang, wie es dauert, aber weil ich so ungeduldig bin und immer schon ein Ergebnis sehen und vor allem, hören wollte.: Wie schafft man es so einen grandiosen Ohrwurm zu kreieren?:Als erstes möchte ich Dir für das Kompliment danken, denn wir alle waren gar nicht so sicher, dass es wirklich ein Ohrwurm werden könnte. Klar, wir haben es gehofft und die Daumen gedrückt, aber seien wir doch mal ehrlich... ich bin eigentlich ein absoluter Newcomer, ein Greenhorn.Ich rede immer vom wir, denn an so einem Titel sind natürlich mehrere beteiligt. Da ist zum Einen der Songwriter, der meine Ideen quasi geordnet zu Papier bringt, dann und vor allem, mein Produzent, der unfassbare Geduld mit mir hat, ein absolutes Gehör und ein Gespür für die kleinste Kleinigkeit.Dieser Song bedeutet mir unendlich viel, ist der Beginn von all dem, was ich immer wollte, trotzdem bleibe ich bescheiden, nicht nur weil ich es für wichtig erachte, niemals den Boden unter den Füßen zu verlieren, sondern weil ich natürlich weiss, wie schnelllebig die Branche ist. Ich mach einfach weiter und hoffe, dass ich noch eine Weile bleiben darf.: Du wurdest Musikalisch Unterstützt von Peter Jordan, der unter anderem mit Ben Zucker, Yvonne Catterfeld oder Beatrice Egli zusammenarbeitet. Wie kommt man an so einen Produzenten ran?Peter wurde mir vorgestellt, nach Kontaktaufnahme sollte ich zunächst ein paar Demos von mir schicken, damit er sich mich mal anhören kann. Das alles war natürlich überhaupt keine Garantie, dass ich mit ihm auch nur ansatzweise zusammenarbeiten würde. Aber es hat geklappt und ich bin da sehr, sehr dankbar, denn Peter ist einfach großartig. Als ich das erste Mal sein Studio betrat, habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn, so viel Platin und Gold an der Wand und ich kleine, unbedeutende Sängerin darf hier nun mit einem ganz großen der Szene arbeiten.Du bist auch als Helene Fischer Double unterwegs. Welche Auftritte absolvierst du lieber. Als Catharina oder als Helene Fischer Double?:Ich bin sehr gerne als Helene Fischer Double auf der Bühne – da kann man in eine Rolle schlüpfen und muss den Leuten nicht viel erklären. Sie wissen was sie bekommen. Und ich liebe die Songs.Aber mit Catharina Schwarz haben wir etwas ganz Neues geschaffen, etwas das noch mehr mit mir zu tun hat. Ich kann mich hier vollkommen fallen lassen, mich musikalisch ausleben und meine eigenen Titel singen. Eben all das, was ich erzählen möchte und mir auf dem Herzen liegt.: Seit 2017 wirst du Professionell Unterstützt. Wie schaut das aus?:Hm, ich denke, ich kann Dir die Frage am besten so beantworten. Ohne Kontakte bist Du nichts und kommst nicht wirklich voran. Bei mir war es, wie so oft, purer Zufall, Leute zu treffen, die mich unterstützen wollen und zudem auch noch Jahrelang im Geschäft sind. Es ist schon etwas anderes, nicht mehr alles allein zu machen, sondern es auf mehrere Schultern verteilen zu dürfen. Jeder hat da seine Aufgaben und ich kann mich voll und ganz auf mich selbst als Sängerin konzentrieren. Es gibt heutzutage leider nicht mehr viele Menschen, die sich Newcomern annehmen und diese dann quasi von Null an aufbauen wollen. Das ist harte und kontinuierliche Arbeit, die man meistens nach außen gar nicht sieht.: Wie wird deine Musikalische Zukunft aussehen?:Da bin ich in alle Richtungen offen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich meinen Weg, so wie er gerade verläuft, weitergehen könnte. In der Branche geht es ja schnell hoch und runter.Aber ich denke, ich kann es so sagen, dass ich mich gern fest in der Schlagerszene etablieren möchte und somit dankbar für alles bin, was da jetzt auf mich zukommt.: Wann dürfen die Fans auf ein neues Album warten, und ist Bundesweit auch eine Tour geplant?Wir arbeiten gerade an meinem nächsten Titel, bei dem ich mich, wie auch beim jetzigen, genauso einbringen werde – meine Gedanken, meine Ideen, mein Gefühl.Mein Produzent, mein Autorenteam und ich wollen weiter Schritt für Schritt nach vorn schauen, ohne Druck und Hektik, aber voller Elan und Spass. Klar, auch ich habe ein Ziel und das fest im Blick, aber letztendlich entscheiden ja die Menschen draussen, ob und wie lange ich meinen Traum weiter leben darf. Mich freut jede Minute, die ich meinem Ziel ein Stück näher komme und wer weiss, vielleicht darf ich irgendwann rückblickend sagen, dass ich damals gezittert und gehofft habe, sich die stetige Arbeit aber gelohnt hat. Ein kluger Mensch hat mal zu mir gesagt, ich solle immer groß denken. Und wenn es dann irgendwann soweit sein sollte, dass ich wirklich meine eigene Tour machen darf, dann hoffe ich, sehen wir uns wieder und blicken voller Demut zurück an meine Anfänge. Aber jetzt erst einmal der nächste Titel...