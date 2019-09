Milster singt Musical Die Diva des Musicals geht auf große Deutschlandtour und präsentiert die schönsten Musical-Highlights ihres neuen Albums-Unter anderem Live in Heidenheim

Aktuelle TV-Termine:

14.09.2019 - Willkommen bei Carmen Nebel - ZDF

27.09.2019 - Oh Happy Day - MDR

11.10.2019 - Schlager meiner Stadt - MDR





Samstag, 23.11.2019

20.00 Uhr

Konzerthaus

Alfred-Bentz-Straße 6

89522 Heidenheim

Angelika Milster hat die deutsche Musicalszene in den letzten Jahrzehnten geprägt wie niemand anderes. Sie war bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber in Wien mit dabei. Der Titelsong „Erinnerungen“ („Memories“) wurde zu Ihrem Markenzeichen. 30 Jahre später stand Angelika Milster in der Titelrolle der Norma Desmond in Sunset Boulevard erneut in einem Andrew Lloyd Webber Musical auf der Bühne. Ihr Name ist außerdem untrennbar mit den Musicals im Theater des Westens unter der Ägide von Helmut Baumann verbunden. Darüber hinaus war Sie in der deutschen Uraufführung als Baronin von Waldstätten im Musical „Mozart!“ in Hamburg und bei zahlreichen Theaterproduktionen in Berlin und ganz Deutschland zu sehen.In ihrem neuen Konzertprogramm „Milster singt Musical“ präsentiert „Die Milster“ einen Querschnitt aus mehr als 50 Jahren Musicalgeschichte: Cats, West Side Story, Kuss der Spinnenfrau, Hairspray, Whistle Down the Wind, Tarzan und Disneys Die Schöne und das Biest sind nur einige Beispiele. Das Repertoire reicht von der Tenorarie (Nessun Dorma) über Pop-Songs von Abba (Mamma Mia) und Rock-Nummern von Freddy Mercury (We will rock you) bis zu den großen Musicalpartien der starken Frauen(rollen): Evita, Grisabella (Cats) und Norma Desmond (Sunset Boulevard).Angelika Milster singt ab dem 03. Oktober 2019 in einigen der schönsten Theatern und Konzerthallen Deutschlands. Seien Sie live und hautnah dabei und lassen sich von der unglaublichen Stimme, dem gewaltigen Charisma und der puren Leidenschaft mitreißen. Brenz Konzerthaus24.11.2019 Schopfheim Stadthalle03.01.2020 Duisburg Kleine Mercatorhalle04.01.2020 Werne Kolpingsaal05.01.2020 Meschede Stadthalle09.11.2020 Leipzig Kupfersaal10.01.2020 Osterode Stadthalle11.01.2020 Lüneburg Forum12.01.2020 Hamburg Kleine Laeiszhalle16.01.2020 Gifhorn Stadthalle17.01.2020 Delmenhorst Kleines Theater18.01.2020 Lübeck Kolosseum19.01.2020 Celle Congress Union23.01.2020 Bonn Brückenforum25.01.2020 Kevelaer Konzerthaus26.01.2020 Oberursel StadthalleBiografie Angelika MilsterAngelika Milster wird in Neustrelitz geboren und wächst in Hamburg auf. Bereits mit zwölf Jahren beginnt sie Gesangsunterricht zu nehmen. In Hamburg besucht sie die Schauspielschule von Margot Höpfner und studiert dort Gesang, Schauspiel, Tanz und Pantomime.Direkt nach ihrem Abschluss erhält sie am legendären Hamburger Thalia Theater ihre erste Rolle. Das junge Multitalent erregt dabei große Aufmerksamkeit bei den führenden Produzenten und wird für ihre ersten TV- Sendungen engagiert, mit denen sie breitenwirksame Popularität und Beliebtheit erlangt.Nahtlos schließt ihr erster Film „Meine Sorgen möcht' ich haben“ (Regie Wolf Gremm) an. Für ihre kraftvolle Darstellung erhält sie gleich mit ihrem Filmdebüt den wohl renommiertesten Award der Filmkritik - den Ernst- Lubitsch-Preis.In den folgenden Jahren etabliert sich Angelika Milster mit stetig wachsendem Erfolg in Film und Fernsehen und ist von den großen Bühnen nicht mehr wegzudenken.Spätestens seit sie in der deutschsprachigen Erstaufführung von Andrew Lloyd Webbers Welthit „Cats“ die Grizabella verkörpert, gilt die Diva mit der großen Stimme als Ikone des Musicals. Mit dem Hit „Erinnerung“ steht sie seitdem international im Rampenlicht.Neben ihrer beeindruckenden Bühnenkarriere macht sich Angelika Milster auch im Fernsehen weiterhin einen Namen. Sie spielt dauerhaft in den beliebtesten Formaten wie z.B. in der ZDF-Serie „Der Landarzt“ oder an der Seite von Mirja Boes in der RTL-Comedy „Angie“.Angelika Milster veröffentlicht mehrere Musik-Alben, wovon sich fünf in den Albumcharts platzieren können. Ihre Auftritte in nahezu allen Musiksendungen des Fernsehens wie zum Beispiel ZDF-Hitparade, Wetten Dass...!, Willkommen bei Carmen Nebel, Melodien für Millionen, Die Goldene Eins, ZDF-Sonntagskonzert, Die Goldene Stimmgabel, um nur einige zu nennen, sind unvergessen.Sie gewinnt zahlreiche Auszeichnungen wie den ECHO, die Goldene Europa und die Goldene Schallplatte und ist seitdem in allen Bereichen der Kunst präsent: Theaterbühnen, Musicalengagements, Fernsehserien, Festspielrollen, Galas, Konzert- und Musikproduktionen sowie mit eigenen Musik-Alben.Ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit beeindruckt und begeistert dabei seit Jahrzehnten Publikum und Kritiker gleichermaßen. Angelika Milster vermittelt eindrucksvoll die Souveränität, Stilsicherheit und Perfektion aus mehr als 30 Jahren erfolgreicher Bühnenpräsenz. Als Livekünstlerin bleibt Angelika Milster eine der meist gefragtesten Interpretinnen des Landes.