MILOW neue Single mit Lyirc-Video "Laura's Song" und ein neues Album-Tournee im Oktober

„Der Titel Lean Into Me bezieht sich ganz konkret darauf, dass ich finde, wir sollten einander öfter eine Schulter zum Anlehnen geben und zeigen, dass wir einander unterstützen“, sagt Milow. „Freundschaft ist mir wahnsinnig wichtig. Ich tue wirklich viel dafür, um meine existierenden Beziehungen zu pflegen – obwohl das mit den Jahren immer schwieriger wird. Das ist auch das Thema, das sich wie ein roter Faden durch das gesamte Album zieht. Alles sehr persönlich also.“Wie sich "Laura's Song" und das komplette Album live anhören, kann man ab dem 2. Oktober sehen, wenn Milow auf Tour geht durch acht deutsche Städte.“Lean Into Me” Tour02.10.19 München Muffathalle03.10.19 Stuttgart LKA Longhorn04.10.19 Nürnberg Löwensaal06.10.19 Frankfurt Batschkapp07.10.19 Hamburg Große Freiheit08.10.19 Berlin Huxley’s Neue Welt10.10.19 Köln Carlswerk Victoria11.10.19 Leipzig Haus Auensee