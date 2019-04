MILOW „Help“-Neue Single- Neues Album ab 31. Mai im Handel

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



„Ich habe „Help“ letztes Jahr im November geschrieben, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Berlin. 2019 ist ein sehr spezielles Jahr mit einer besonderen Bedeutung für mich, weil es nun genau 10 Jahre her ist, dass ich meinen Durchbruch in Europa hatte. Das war auch der Anlass dafür, dass ich nicht nur mit meiner ersten Single „Lay Your Worry Down“ sondern auch mit dem kommenden Album „Lean Into Me“ wieder zu meinen musikalischen Wurzeln zurück gekehrt bin. Das komplette Album spiegelt meinen ganzen Werdegang der letzten Dekade wider und die Gründe dafür, warum Musik für mich so wichtig ist. „Help“ ist ein sehr persönlicher Song über die letzten 10 Jahre in denen ich auf professioneller Ebene sehr viel Höhepunkte, persönlich gleichzeitig aber auch einige Tiefschläge erlebt habe“. „Help“ wurde in Zusammenarbeit von Daniel Bryer (Rag’n’Bone Man, Gavin James) und Jo Francken (Zac, The Colorist Orchestra) produziert und ist die zweite Single aus Milows fünftem Studio Album „Lean Into Me“, das am 31. Mai veröffentlicht wird.Discographie„Milow“ (2009)North And South“ (2011)„Silver Linings“ (2014)„Modern Heart“ (2016)