MILOW feat. Matt Simmons „Lay Your Worry Down"

"Lay Your Worry Down“ zusammengearbeitet und das Ergebnis überzeugte auch Florian David Fitz, der den SongDirekt in seinen neuen Film packte! Aber alles der Reihe nach:Für seine neue Single „Lay Your Worry Down“ gingen Milow und Matt Simmons sowie Chris Ayer in Los Angeles ins Studio.In kurzer Zeit hatten sie den Song entwickelt und beschlossen sofort ihn zu veröffentlichen.Für den Kinofilm „100 Dinge“ stellte gerade Schauspieler, Regisseur und Autor Florian David Fitz den Soundtrack :Zusammen und war sofort begeistert von „Lay Your Worry Down“. Jetzt wird der Song in einer Schlüsselszene und auch im Abspann des Films mit Matthias Schweighöfer zu hören sein!„100 Dinge“ startet am 6. Dezember in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte einer besonderen Herausforderung: Toni liebt seine Espressomaschine.Paul liebt sein Handy. Toni kann nicht ohne Haarpillen, Paul nicht ohne seine heiligen Sneakers. DennochLassen sich die beiden Freunde und Jungunternehmer auf eine folgenreiche Wette ein: 100 Tage müssen sie auf alles verzichten.Jeden Tag darf jeder nur einen Gegenstand zurück in sein Leben holen. Nun sitzen sie da, ohne Möbel, ohne Kleidung, nackt und verfroren.Und schon verheddern sie sich in Fragen, die sie sich vorher nie gestellt haben: Was braucht man wirklich? Besitzen wir unsere Dinge? Oder besitzen unsere Dinge uns?Belgischer Singer/Songwriter aus Borgerhout mit über 150 Millionen Streams, sein internationaler Durchbruch gelang ihm mit Veröffentlichung der Single "Ayo Technology". Die Single erreichte #1 inHolland, Schweden, Dänemark und Belgien, #2 in Deutschland, Spanien und Österreich, die Top 10 in Frankreich, Italien und Finnland. Seine Single “You Don’t Know” stand dem Erfolg von "Ayo Technology"in nichts nach und hielt sich über 110 Wochen in den Charts, Milow erhielt mehrere Gold- und Platin-Awards und wurde zweimal mit dem Titel "Best Pop Act" bei den belgischen Music Awards geehrt.US Singer/Songwriter aus Palo Alto mit über 350 Millionen Streams auf Spotify und über 5 Millionen monatlicher Zuhörer. Seine Single “Catch & Release” wurde ein internationaler #1 Hit, beiBillboard schaffte die Single es in die “Tomorrow’s Hits”. Die Single erreichte Platinstatus in Deutschland, Belgien, Holland und der Schweiz, Gold in Italien, Schweden, Brasilien und Südafrika.