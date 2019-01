Micky Beisenherz – ...und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee-Neues Buch ab 19. Februar im Handel-Live ab Mai auf Lesetour

Unter diesem Motto stehen die sehr erfolgreichen Kolumnen, die Micky Beisenherz, medialer Tausendsassa, veröffentlicht – und nicht selten sorgen seine Alltagsbetrachtungen, Provokationen und messerscharfen Analysen für Aufruhr. Und genau so soll es auch sein – Beisenherz versteht es, die Klaviatur der sozialen Medien meisterhaft zu spielen.Die erfolgreichsten Texte gibt es nun in einem Band – ergänzt durch viele neue, unveröffentlichte Texte sowie Karikaturen aus der Feder des Autors. Scharf beobachtet, säuberlich seziert.Micky Beisenherz, geboren 1977 im Ruhrgebiet, arbeitete als Redakteur bei verschiedenen Radiosendern. Heute ist er einer der gefragtesten Autoren des Landes und schreibt u. a. für TV-Formate wie "heute-show" (ZDF), "extra 3" (NDR) sowie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL). Er moderiert u. a. den "Kölner Treff" (WDR) sowie "WM Kwartira" (ARD) und drehte gemeinsam mit Oliver Polak die Reihe "Das Lachen der Anderen" (WDR), die 2017 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Seine Kolumne "Sorry, ich bin privat hier" sorgt immer wieder für angeregte Diskussionen in den sozialen Medien. Bei Facebook, Twitter und Instagram hat er mittlerweile über 250.000 Follower.Die "Apokalypse & Filterkaffee“-Tour15.05.2019 Bremen, Fritz19.05.2019 Oberhausen, Ebertbad20.05.2019 Köln, Gloria-Theater21.05.2019 Frankfurt, Jahrhunderthalle Club22.05.2019 Essen, Zeche Carl26.05.2019 Hamburg, Schmidt Theater01.06.2019 Erfurt, DasDie Brettl02.06.2019 Leipzig, Kupfersaal03.06.2019 Berlin, Die Wühlmäuse05.06.2019 Stuttgart, Theaterhaus06.06.2019 Freiburg, E-Werk07.06.2019 München, Schlachthof