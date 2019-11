Michl Müller kommt gleich viermal 2020 in die Region- Über das Gastspiel in Günzburg und seinem neuen Weihnachtsprogramm in Gersthofen 2020 habe ich mit Michl Müller ein Interview geführt

: Sie kommen nach Günzburg. Was haben sie für Erinnerungen an die Stadt?Ich war ja schon sehr oft in Günzburg und das Publikum war jedes Mal sensationell.: Mit dem Jahresrückblick werden sie das Auditorium begeistern. Wie bereiten sie sich darauf vor?Vor allen Dingen werde ich jetzt erst einmal schauen, was denn im Jahr 2019 so alles los war. Manches hat man schon vergessen, Anderes erscheint im Rückblick komplett anders, das gilt es jetzt zu ordnen, neu zusammenzufügen und dem ganzen eine witzige Krone aufzusetzen.: Lassen sie in Ihrem Programm eine Partei „ gut“ wegkommen?Nein, ich schaue schon, dass alle gleichmäßig ihr Fett abbekommen.: Wo sehen sie die Regierung?Am Rande des Nervenzusammenbruchs! Aber da haben sie es sich ziemlich gemütlich gemacht.: Haben sie einen Lieblingspolitiker/in?Nein, da sind sie mir alle gleich „lieb“, obwohl „lieb“ ist hier eigentlich das falsche Wort. Andererseits gibt es Politiker, die leicht zu parodieren sind und auf die das Publikum schon bei der kleinsten Andeutung reagiert, aber die würde ich auch nicht als Lieblingspolitiker bezeichnen.: Wie lange arbeiten sie an dem Jahresrückblick ?Der Jahresrückblick muss innerhalb von 4 Wochen komplett stehen, anders geht es auch nicht. Ich kann ja nicht schon im Mai mit dem Jahresrückblick anfangen, da ist das Jahr ja noch nicht vorbei. Also, ich fange jetzt so langsam zu recherchieren an, dann kommen noch ein paar meiner Lieder ins Programm und dann heißt es ab Mitte Januar „Alles Müller- der große Jahresrückblick 2019!“: Sie haben eine neue Weihnachts CD veröffentlicht. Wie kam die Idee?Ich wollte ja schon immer eine Weihnachts-CD machen. Keine Ahnung warum? Wahrscheinlich liegt es doch an der Peter Alexander Weihnachts-CD, die bei uns früher immer in der Adventszeit lief und weit darüber hinaus, quasi bis die Nordmanntanne genadelt hat. Jetzt habe ich mir diesen Traum erfüllt und ich bin mega-zufrieden mit dem Ergebnis.: Wie lange haben sie daran gearbeitet?Bei mir war letzten Sommer eigentlich Weihnachten! Ja, war schon komisch bei 35 Grad im Schatten Weihnachtslieder zu schreiben, einzustudieren und dann im Studio einzusingen. Während andere beim Grillen Ballermann-Hits gehört haben, gab es bei uns „Oh, du fröhliche“ zum Nackensteak.: Nächstes Jahr geht es mit dem Weihnachtsprogramm auf Tour, die sie unter anderem nach Gersthofen führt. Wie wird dieses Programm ausschauen?Auf das Weihnachtsprogramm freu ich mich jetzt auch schon. Es wird auf alle Fälle ein richtig witziges Programm rund um Weihnachten, mit seinen ganzen Facetten und Eigenarten, Dazu kommen noch einige Lieder von meiner Weihnachts-CD und ein Jahresend-Rundumschlag darf natürlich auch nicht fehlen.: Wie waren die Reaktionen auf diese CD?Es ist schon überwältigend, wie die CD ankommt. Es ist aber auch wirklich, wie der Name der CD schon sagt „Weihnachten mit Michl Müller“, Es gibt ja Songs von mir wie „Mandarine und Du“ oder „Wir singen 1000 Weihnachtslieder“, das sind die lustigen Lieder, und dann auch klassische Weihnachtslieder, die ich im Style bekannter Künstler (wie Marc Forster, Ed Sheeran, Max Giesinger) zu interpretieren.: Nach Weihnachten geht gleich die Faschingszeit los. Wie bereiten sie sich auf Fasnacht in Franken vor?Eigentlich bin ich jetzt schon in der Faschingsvorbereitung. Also Sommer war bei mir Weihnachten, Weihnachten ist bei mir Fasching, Fasching ist bei mir schon wieder Sommer. Eigentlich ist das ein ständiger Prozess.: Können sie schon verraten, was die Faschingsfreunde erleben werden?Das tut mir jetzt sehr, sehr leid, aber da bin ich zu Verschwiegenheit verpflichtet.: Was möchten sie den Menschem auf den Weg geben ?Bitte verliert niemals euren Humor!