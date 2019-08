Michelle Kessler "Hey Du, so ist das Leben"-Reportage über die am Tourette Syndrom erkrankte Sängerin auf Sat 1

Wie das Leben u.a. sein kann, weiß die sympathische Sängerin besonders seit ca. 4 Jahren durch ihre Erkrankung am Tourette-Syndrom. Eine Kankheit, die sie mitten in ihrer Ausbildungszeit "erwischte" und das Leben von Michelle über Nacht komplett veränderte. Dass die Pferdeliebhaberin und leidenschaftliche Fotografin aber trotz ihrer Diagnose ein erfülltes Arbeitsleben bewältigen und mit guten Freunden sowie ihrer Familie viel Spaß am Leben haben kann, beweist sie tagtäglich auf's Neue! "Hey Du, so ist das Leben" sagt sie sich und singt sie nun. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung beim Hören des Songs!Aktuell im Fernsehen:"Akte 2019" - SAT.1Thema: Wie erleben Menschen mit dem Tourette Syndrom eine Urlaubsreise? Eine bewegende Reportage, aufgeteilt in drei Teile.Montag: 26. August 2019 - 22:35 Uhr (Teil 1 der Reportage)Die weiteren beiden Teile an den darauffolgenden Montagen in "Akte"