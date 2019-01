Michael Jackson Fanbrief nimmt Formen an- Fans berichten über Ihre Motivation und ihre Lust

Ich bin Silke, 22Jahre alt und wohne im schönen ThüringenMein Name ist Gini und ich lebe in NRW.Ich bin seit 32 Jahren Michael Jckson Fan.Hallo, ich heiße Josephine, bin 15 Jahre alt und lebe in Sachsen.Meine größten Hobbys sind zeichnen und Musik hören, vor allen natürlich Michaels Musik :)Ich heiße Kevin Ubländer, bin 25 Jahre alt und komme aus Aachen. Ich bin fasziniert von Michael Jackson wie er als Mensch gelebt hat und als Musiker wie er die Musik gefühlt hat.Michael Jackson soll zu seinem 10. Todestag dieses Jahr den längsten Fanbrief der Welt bekommen. Damit soll gezeigt werden, dass er auch heute noch in den Herzen seiner Fans weiterlebt und seine Botschaft unverändert wichtig ist.Wir möchten einen Brief mit einer Länge von 25 km erreichen.Weltweit gibt es noch sehr viele Fans von Michael Jackson. Und wir glauben, das weltweit alle Fans sehr aktiv sind und mit Ihrer Hilfe das Ziel realisierbar ist. Wir brauchen Leute die zum Ausdruck bringen wie sehr Sie Michael lieben. Dies kann man mit einer Zeichnung oder Texten darstellen.Wir planen, den längsten Fanbrief der Welt zu machen.Wir wollen damit zeigen, wie stark die Michael Jackson Fans eigentlich sein könnenAn der Idee selbst war ich nicht beteiligt. Ich wurde durch Facebook darauf aufmerksam und mache sehr gerne mit.Dieses Jahr (10 Jahre nach seinem Tod) kam die Idee auf den längsten Fanbrief weltweit zu ehren des King of Pop Michael Jackson zu kreieren.(Miriam ist auf die Idee gekommen):Lang, bunt, kreativ und voller Liebe zu Michael JacksonDer Brief kann eine Zeichnung sein,ein Text oder eine persönliche Erinnerung die man auf einem A4-Blatt festhält. Er kann alles beinhalten was die Fans mit Michael Jackson verbinden.lle Fanbriefe werden zusammen getackert und das ganze wird dann zusammengerollt.Es sind wirklich viele verschiedene Sachen,Von Collagen,Fanarts/Zeichnungen hinüber zu Gedichten und verschiedenen Texten.Soweit ich weiß ist er bisher „nur“ beim Rekordinstitut Deutschland angemeldet, wegen mir kann er aber auch gerne ins Guinnes BuchIch kann mir sehr gut vorstellen das wir es ins Guinness Buch der Rekorde schaffen, wenn genügend Leute mitmachen und unsere Aktion weltweit noch mehr Zuspruch bekommt und vielleicht international eine größere Bekanntheit erreicht.Auf jeden Fall, wir wollen ja den Weltrekord brechen!In der Whatsapp-Gruppe sind schon viele nette Menschen, die tolle Bilder von ihren Briefen zeigen, sich aber auch allgemein gerne über Michael austauschen. Es kommen immer wieder neue Leute dazu, dürfen aber gerne noch mehr weden.:Durchaus positiv. Wir haben sehr viele Leute die unsere Aktion toll finden und sich auch aktiv beteiligen.Eigentlich schon ziemlich hoch, es kommen immer wieder Neue aus allen möglichen Ländern hinzu, die auch Fanbriefe machen wollen.Ich wurde leider erst mit seinem Tod auf ihn aufmerksam. Damals war ich erst 13 Jahre alt. Ich kam von der Schule nach Hause, schaltete den Fernseher an und überall gab es nur dieses eine Thema. Ich wusste davor überhaupt nichts über ihn aber irgendwie hat mich das berührt, deshalb habe ich mir angeschaut was im Fernsehen über ihn gezeigt wurde und habe die ganzen Zeitungsartikel über ihn gelesen. In den folgenden Jahren habe ich nur gelegentlich mal seine Musik angehört, dieser Tag blieb mir aber im Gedächtnis als wäre es erst gestern gewesen. Als Fan würde ich mich aber erst seit letztem Sommer bezeichnen, als zu seinem 60. Geburtstag seine Musik im Radio hoch und runter gespielt wurde. Ich fing an, immer mehr Musik von ihm zu hören, mir die Videos dazu und Konzertaufzeichnungen anzuschauen, ich durchstöberte tagelang das Internet nach Informationen über ihn und er wurde mir immer sympathischer. Inzwischen kann ich ihn kaum noch aus meinem Leben wegdenken.Ich durfte Michael Jackson mehrere male live in concert erleben. Diese grandiosen Ereignisse werden für immer in meiner Erinnerung bleiben.Durch M.J. habe ich viele nette Menschen kennengelernt, die ich wahrscheinlich sonst nie getroffen hätte.Meine Geschichte von Michael Jackson fing scheinbar schon an als ich das Licht der Welt noch nicht erblickt habe. Meine Mum Gini war Schwanger als Sie auf einem Konzert von unserem großen King of Pop Michael Jackson war. Siehe da, heute bin ich ein großer Fan seiner Musik und seiner Art wie er als Mensch gelebt hat.ch kenne Michael schon, seitdem ich ein kleines Kind war.Ich habe ihn damals auch immer wieder im Fernsehen gesehen und war von ihm sehr beeindruckt.Mit Freunden damals habe ich auch immer wieder versucht, ihm nachzutanzen.Meine Mutter hat mir damals auch schon viel von ihm erzählt.Als er 2009 gestorben ist (ich war damals 5), habe ich mitbekommen, wie sehr viele Menschen in meinem Umfeld darüber geredet haben.Meine Mutter hat mir dann später auch noch viel über ihn erzählt.Im Mai 208 bin ich dann zufälligerweise auf Youtube auf das Musikvideo von ,,Smooth Criminal‘‘ gestoßen, und war wirklich sehr beeindruckt.Ich habe angefangen, mich mehr und mehr für ihn zu interessieren und bin dann schließlich ein ziemlich großer Fan geworden.Mittlerweile ist mein Zimmer voll mit Bildern von Michael Jackson.Zunächst einmal war er natürlich ein unheimlich talentierter Künstler. Seine unglaublich schöne Stimme, die Fähigkeit, damit die unterschiedlichsten Lieder so unheimlich perfekt zu singen, sein einzigartiger Tanzstil, die selbstgeschriebenen Songs, wahnsinnig tiefsinnige Gedichte in „Dancing the Dream“, malen konnte er auch gut… manchmal glaube ich fast es gibt nichts, was er nicht konnte. Dazu kommt seine mega Ausstrahlung und sein unermüdlicher Einsatz, um Kindern zu helfen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Er war einfach ein wundervoller Mensch, der es mehr als verdient, über den Tod hinaus geehrt zu werden und dass seine Fans seine Botschaft weiter tragen.Michael Jackson bedeutet mir sehr viel.Er hat die ganze Welt mit guter Musik bereichert und er hat sehr viel für arme Menschen getan.Er liebte die Tiere, genauso wie ich. Irgendwie hat er mein Leben geprägt.Für mich persönlich ist das wirklich sehr schwer zu beantworten, da er wirklich sehr viel für mich bedeutet.Er ist für mich uf jeden Fall ein großes Vorbild, denn obwohl er kein einfaches Leben hatte(Hauptsächlich wegen seiner Kindheit und wegen den falschen Anschuldigungen gegen ihn) blieb er immer stark.Außerdem hat er wirklich sehr vielen Menschen in Not geholfen, weil er sehr viel gespendet hat etc.Früher habe ich mich nie wirklich für Musik interessiert-doch durch Michael hat sich dies wirklich verändert.Ich bin mittlerweile im Schulchor, lerne E-Gitarre zu spielen und mir macht singen wirklich sehr viel Spass.Seine Musk ist für mich auch sowas wie ein Trost.Wenn ich traurig oder sehr gestresst bin, höre ich seine Musik und mir geht es gleich viel besser.Durch ihn hat sich mein Leben wirklich sehr verändert.Ich verbringe schon relativ viel Zeit damit, Briefe zu gestalten. Durchschnittlich dürften es 1-2 Stunden pro Tag sein.Sehr viel.Wir geben uns dabei wirklich sehr viel Mühe, da uns unser Brief wirklich sehr am Herzen liegt.Das Schöne daran ist, dass dies nicht nur von einer Person kommt, sonder von wirklich sher vielen Fans und jeder für sich mit seinen Briefen ausdrücken kann, wie wichtig Michael Jackson für einen persönlich ist.:Das ist soweit ich weiß noch nicht endgültig beschlossen. Es war mal im Gespräch, den Brief zu versteigern und das Geld für einen guten Zweck zu spenden. Diese Idee finde ich persönlich sehr gut und bin mir sicher, dass Michael glücklich darüber wäre.Vielleicht könnte man das Projekt irgendwo ausstellen.Es steht noch nicht genau fest aber sicher ist das wir sicher eine vernünftige Idee für die weitere Verwendung vom Brief haben werden.In der Whatsapp-Gruppe sind Leute aus verschiedensten Ländern vertreten und ich hoffe natürlich, dass alle malen bis die Stifte qualmenEs sind schön viele viele Länder dabei. Auch in der Whatsapp Gruppe zu diesem Projekt ist es richtig international.Ja, die Teilnehmer kommen von überall auf der Welt.Ja,z.B aus Amerika und IndienGrundsätzlich kann jeder mitmachen der möchte, erlaubt ist alles, was die Fanliebe zu Michael Jackson ausdrückt. Egal ob Zeichnungen, persönliche Briefe und Gedichte oder auch Zitate von Michael Jackson schön gestalten. Die Möglichkeiten sind fast endlos. Nur Fanfiction schreiben dürfen wir leider nicht mehr. Die fertigen Briefe werden dann an Miriam, die die Idee hatte verschickt und von ihr zusammengetackert. In der Whatsapp Gruppe zu dem Projekt ist auch jeder der mitmachen möchte herzlich willkommen.:Über den Letter of Love kann man bei Facebook, Twitter und Instagram alles lesen.Wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und Twitter. Wer uns unterstützten möchte, schickt uns eine Nachricht über diese Portale. Glaubtst du dass ihr den Sprung ins Guinnes Buch der Rekorde schafft?Das wäre auf jeden Fall schön.