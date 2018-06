Michael Fischer:"Ich habe schon für Jay Khan oder Andrea Berg produziert sowie fünf Jahre an meiner neuen Platte gearbeitet"- Ein Interview mit dem Produzenten und Musiker

Er ist der Mann hinter vielen Hits. Produziert für die ganz großen der Schlagerszene wie Jay Khan, Anita und Alexandra Hoffmann, Vanessa Mai und viele andere. Jetzt, fünf Jahre nach seiner letzten Platte hat der in Burgau lebende Produzent Michael Fischer seine neue CD Veröffentlicht, die seit dem 15.6. in den Läden steht. Schon kurz nach Veröffentlichung schlug die Scheibe ein wie eine Bombe. Über seine Arbeit und das neue Album habe ich mit dem Künstler ein Interview geführt.

: Für wen Produzierst du alles?r:Unter anderem hab ich schon für Jay Kahn, Axel Fischer, Andrea Berg, Wolfgang Petry, Anita und Alexandra Hoffmann, Vanessa Mai und vielen mehr produziert und Mixe gemacht.Dein Neues Album ist jetzt erschienen. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Erzähl bitte was passiert ist nach Veröffentlichung?:Viel kann man ja nach so kurzer Zeit noch nicht sagen, aber momentan bin ich schon MEGA happy, dass es mein Album bereits am Veröffentlichungstag in die Top 10 der iTunes Charts auf Platz 4 zwischen Helene Fischer und Michelle geschafft hat. Dazu kommt, dass bereits vor Veröffentlichung, durch Amazon und Verkauf bei Live-Auftritten, unser wirklich nicht kleiner Bestand an physischen CDs quasi ausverkauft war. Sowas war für uns in der heutigen Zeit von Streaming und Download-Portalen kaum vorstellbar.: Die Scheibe ist wirklich der Hammer. Warum hast du so lange für ein neues Album gebraucht?:Naja, das hat eigentlich mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass ich auch andere Künstler produziere und die Arbeit im Studio sehr viel Zeit beansprucht. Deshalb musst ich leider die eigenen Geschichten oft hinten anstellen. Zweitens stelle ich sehr hohe Ansprüche an mich selbst und bin meist mit meinen eigenen Songs sehr kritisch und lange unzufrieden. Bis die Titel so sind, dass ich auch zufrieden bin, kann schon einige Zeit vergehen. Da stehe ich mir vielleicht manchmal selbst ein bisschen im Wege und gerade deswegen kommen wir schon zu Grund drei. Da ich die Messlatte der eigenen Songs sehr hoch lege, stecke ich natürlich sehr viel Herzblut in mein Album, was ich dann auch dementsprechend sauber und kreativ in meine Produktionen einarbeiten möchte. Dazu kam auch noch, dass ich einfach die Jahre der Entwicklung als Künstler sowie als Produzent mitnehmen wollte. Diese ganze Reife habe ich gebraucht, um solch ein Album entstehen zu lassen.: Wie lange hast du daran gearbeitet?:Oh man, ich traue mich es fast gar nicht zu sagen, aber es waren ganze 5 Jahre: Mit wem hast du an der Platte gearbeitet?:Die meisten Songs enstanden in meinem Studio mit meinem guten Freund Steffen Jürgens. Wir sind da echt ein sehr gutes Team. Man kann schon fast sagen wie Brüder. Jeder bringt seine Ideen ein und es wird zusammen daran rumgefeilt. Zum Schluss unterstützen mich beim Feinschliff einiger Songs aber auch noch Gerd Jacobs und Thorsten Willig.: Wie waren die Reaktionen der Fans?:Ich war ja echt auf die Reaktionen gespannt, da das Album wirklich sehr gemischt ist und von Schlager bis hin zu Pop und Dance geht. Am Schluss legte ich ja noch einen drauf und habe einen Song in Richtung Modern Talking gemacht, weil ich den Sound von damals einfach geil finde.Und was soll ich sagen. Die Reaktionen sind echt gigantisch. Ich bekomme von allen Seiten Zuspruch und Nachrichten, was ich da für ein Werk gezaubert hätte. Aber ganz ehrlich, ich möchte so viel Lob eigentlich nur ungern hören. Ich freu mich wirklich, wenn es bei der Masse super ankommt, doch ich würde viel öfter auch gern mal Kritik hören. Ich meine damit nicht irgendwelche sinnlosen, blöden Kommentare, sondern einfach konstruktive Vorschläge und Meinungen, was man vielleicht noch besser machen könnte. Ich bleibe immer nur sehr ungern stehen mit dem was ich tue und wage deswegen auch gerne mal neue Wege und Ideen.: Meiner Meinung nach jagt ein Hit den anderen. Wie kamst du auf die Texte und Musik?:Die Texte und Ideen entstehen meistens durch kurze Geistesblitze, die irgendwo auftauchen und dann sofort ins Smartphone notiert oder gepfiffen werden. Das kann gut und gerne auch mal nachts im Bett neben der Frau passieren.Wenn man unbedingt einen Song schreiben will, klappt es oft nicht. Man muss den richtigen Tag und Moment erwischen, wo einem der Kopf auch frei genug ist, um zu Texten und Komponieren. Das Produzieren der Musik fällt mir dann meistens deutlich leichter. Und wenn es dann mal läuft, läuft es fast von selbst. Gepaart mit der Erfahrung, die ich in den letzten Jahren sammeln konnte, kommen dann Produktionen raus, wie sie jetzt auch auf meinen neuen Album "unser Moment" zu finden sind.: Hättest du mit dem Erfolg gerechnet?:Ehrlich gesagt kann man damit nie rechnen. Es ist auch immer eine Frage des richtigen Zeitpunkts, ob etwas funktioniert oder nicht. Dazu kommt halt auch, wie in so vielen Sachen, dass immer etwas Glück dazu gehört. In diesem Fall hatte ich richtig Glück und es war die richtige Zeit in der ich auch viele Menschen und Geschäftpartner kennenlernte, mit deren Zusammenarbeit etwas größerers erreicht werden kann. Jetzt muss man noch sehen, was die Zukunft bringt. Denn erst in ein paar Monaten stellt sich heraus, ob wir von einem Erfolg sprechen können.: Wird das Album bei einem Live-Auftritt in deiner Heimatregion vorgestellt?:Momentan ist in der Heimat noch nichts geplant. Leider ist es bei uns in Schwaben mit der Zeit immer schwieriger geworden Veranstaltungen im Bereich von Schlager und deutscher Musik zu planen und durchzuziehen. Die Leute gehen auch leider nicht mehr so weg wie früher. Das sieht in Regionen wie Nordrhein-Westfalen ganz anders aus. Da boomt der Schlager und wird auch richtig gelebt. Ich würde mir wünschen, dass das auch bei uns so wäre. Ich liebe es Konzerte in der Heimat zu geben und würde da gerne wieder etwas mehr machen. Mal sehen was die Zeit bringt.: Beende bitte den Satz: Mein Neues Album...:ist für alle, die Abwechslung lieben und von modernen Schlager bis Pop alles hören.: Was möchtest du mit der Platte deinen Fans sagen?Michael Fischer: „unser Moment“ sollte es heißen, da ich finde, dass unsere Zeit viel zu schnell vergeht. Man sollte jeden moment genießen und alle schätzen die man liebt. "Man lebt nur einmal" heißt es doch.