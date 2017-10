Michael Altinger:In Leipheim gibt es eine spannende Geschichte die sich wie ein roter Faden durch das Programm zieht. - Ein Interview mit dem Kabarettisten der nach Leipheim kommt

Sie sind diplomierter Sozialpädagoge. Wie kam es, dass sie Kabarettist wurden?:Ganz ehrlich: ich wollte schon Kabarettist werden, bevor ich anfing, Sozialpädagogik zu studieren. Das Studium fand eigentlich nur statt, zur Beruhigung der Nerven meiner Eltern. Ich habe mich auch während dem Studium mehr um die Bühne gekümmert, als um Vorlesungen und Klausuren. Ich hab entsprechend lange gebraucht, bis ich mein Diplom in der Tasche hatte.: Sie zog es früh schon auf die Bühne. Wann und wo hat es sie auf die Bühne gezogen?:Es war am 10.11.1979, da feierte mein Onkel Dulli seinen 50ten Geburtstag, beim Wirt in Rott am Inn. Da hab ich mich auf den Tisch gestellt und eine Nummer von Gerhard Polt auswendig aufgesagt. Danach wurden mir 20 Mark zugesteckt. Da wußte ich, das wird mein Leben sein.: Sie kommen mit dem Programm „ Hell“ nach Leipheim. Wie entstand das Programm?Durch einen Autounfall. Nix Schlimmes. Ein einfacher Blechschaden. Die Schuldfrage war eigentlich gleich geklärt… bis dann Versicherungen und Anwälte ins Spiel kamen und plötzlich eine völlig neue Wahrheit auf dem Tisch lag. Der Ärger und das Erstaunen über das Vorgehen der beteiligten Personen, haben mich sehr gepackt und inspiriert.Wie lange haben sie an dem Programm gearbeitet?:Das kann ich nicht genau sagen, weil ich immer am Sammeln und Schreiben bin. Die intensivere Arbeit am Programm begann dann ungefähr ein halbes Jahr vor der Premiere.Hat ihr Programm auch Politische Aspekte im Programm?:Es geht um den Umgang mit der Wahrheit als Option. Und wie man sie in die Dienste persönlicher Zwecke stellen kann. Ich denke, das ist in der aktuellen politischen Landschaft doch ein sehr großes Thema.: Wie unterscheidet sich ihr jetziges Programm von dem Programm „ Ich sag´s lieber direkt“?:Da müßte ich mir erst mein altes Programm nochmal anhören. Das hab ich nämlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dann könnte ich Ihnen sicher einige Unterschiede sagen. Dafür hab ich aber grad leider keine Zeit.: Was bekommen die Besucher in Leipheim geboten?:Eine spannende Geschichte, die sich als roter Faden über den ganzen Abend spannt. Viele Lieder, die keinesfalls zu lang sind und dazu ein Bühnenmensch, der sich in seine Sache voll reinhaut.: Was liegt Ihnen als Kabarettist am Herzen das sie den Besuchern mitgeben möchten?:Liebet einander und mehret Euch!: Warum sollte man sie Live erleben?::Weil man daheim vor dem Fernseher doch wieder zu viel Chips und Nüsschen isst und viel zu viel Bier und Wein trinkt und sich am nächsten Tag maßlos über sich ärgert. Da ist es schlauer, ins Theater zu gehen.