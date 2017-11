Mega 90er auf CD und Live- Auch Neu- Ulm steht auf dem Tourneeplan

Den perfekten Soundtrack zur Party des Jahres liefert die passende Compilation „DIE MEGA 90ER – BEST OF“! Nachdem zwei mehr als erfolgreiche Volumes aus der Reihe bereits erschienen sind, findet man nun auf „DIE MEGA 90ER – BEST OF“ die absolute Creme da la Creme der 90er-Bewegung. Das fette 2-CD Package mit 42 Tracks ist prall gefüllt mit Top-Acts wie Culture Beat, Captain Jack, Haddaway, 2 Unlimited, Scooter, Corona, U96, Fun Factory, Gala, Mr. President, Eiffel 65 und vielen mehr!KOMMENDE TERMINE 2017/201824.11.2017 Hamburg, Barclaycard Arena02.12.2017 München, Olympiahalle23.12.2017 Köln, Lanxess Arena24.03.2018 Ulm, Ratiopharm Arena14.04.2018 Ludwigsburg, MHP Arena14.04.2018 Bielefeld, Seidenstickerhalle30.04.2018 Villingen, Helios Arena30.04.2018 Zürich, Hallenstadion14.07.2018 Aspach, Mechatronik Arena10.08.2018 Berlin Lübars, Freizeit- und Erholungspark25.08.2018 Hof, Volksfestplatz20.10.2018 Sindelfingen, Glaspalast03.11.2018 Dortmund, Westfalenhallen03.11.2018 Bielefeld, Seidenstickerhalle24.11.2018 Hof, Freiheitshalle01.12.2018 Ulm, Ratiopharm Arena08.12.2018 Ludwigsburg, MHP Arena08.12.2018 Hamburg, Barclaycard ArenaTracklist: Die Mega 90er - Best OfCD1:01. Snap! – Rhythm Is A Dancer02. Culture Beat – Mr. Vain03. Haddaway – What Is Love04. 2 Unlimited – No Limit05. Rednex – Cotton Eye Joe06. DJ Bobo – Somebody Dance With Me07. Gigi D'Agostino – L'Amour Toujours08. Mr. President – Coco Jamboo09. Fun Factory – Celebration10. Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee)11. Captain Jack – Captain Jack12. La Bouche – Be My Lover13. Bellini – Samba De Janeiro14. Caught In The Act – Love Is Everywhere15. Prince Ital Joe feat. Marky Mark – Happy People16. Scooter – Hyper Hyper17. Faithless – Insomnia18. C+C Music Factory feat. Freedom Williams – Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)19. Masterboy – Feel The Heat Of The Night20. RMB – Spring21. Future Breeze – Why Don’t You Dance With Me?CD2:01. Dr. Alban – Sing Hallelujah!02. Lou Bega – Mambo No. 5 (A Little Bit of...)03. Corona – The Rhythm Of The Night04. East 17 – It’s Alright (The Guvnor Mix)05. Whigfield – Saturday Night06. Gala – Freed From Desire07. Los Del Rio – Macarena08. Ann Lee – 2 Times09. Interactive – Forever Young10. RUN-DMC vs. Jason Nevins – It's Like That11. D.O.N.S. feat. Technotronic – Pump Up The Jam12. ATB – 9 PM (Till I Come)13. Urban Cookie Collective – The Key, The Secret14. Charly Lownoise & Mental Theo – Wonderful Days15. Scatman John – Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)16. U96 – Das Boot17. Love Message – Love Message18. Real McCoy – Another Night19. Bomfunk MC's - Freestyler20. Sash! – Encore une fois21. Sunbeam – Outside World