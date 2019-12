Media Alert: Das Amazon Gastspiel mit Westernhagen – der Sänger kommentiert die Partie Borussia Dortmund gegen RB Leipzig heute Abend!

Westernhagen verrät im Vorfeld: „Ich bin seit mehr als zwei oder drei Jahrzehnten mit diesem Verein verbandelt. Ein Fahrer auf einer Tour von mir war großer BVB-Fan und hat mich ins Stadion mitgenommen. Ich wurde mit offenen Armen von der BVB-Familie aufgenommen und seitdem besteht ein sehr inniges Verhältnis. Ich werde also nicht der unparteiischste Kommentator sein, aber ich werde versuchen, mich zurückzuhalten.“Die Audio-Berichterstattung zur Begegnung Borussia Dortmund gegen RB Leipzig beginnt bei Amazon heute Abend um 20:15 Uhr live aus dem Signal Iduna Park, der Ball rollt ab 20:30 Uhr. Während der Begleitberichterstattung dürfen sich Fans auf verschiedene Songs vom neuen Westernhagen-Album Das Pfefferminz Experiment (Woodstock Recordings Vol.1) freuen, das am 08. November erschien und auf Anhieb auf Platz 3 in der Album-Charts einstieg. Auf diesem neuen Werk hat der Sänger die Stücke seines Durchbruchalbums Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz (u.a. Mit 18, Dicke, Johnny W.) gänzlich neu interpretiert und im legendären Woodstock mit Produzenten Legende Larry Campbell aufgenommen.Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol.1) von Westernhagen ist als Digipak CD mit 20-seitigem Booklet, Deluxe Edition inkl. CD, DVD und Bluray und als limitierte Fanbox erhältlich.Die limitierte Fanbox beinhaltet:• Deluxe- Edition „Das Pfefferminz-Experiment - Woodstock-Recordings Vol.1“ auf CD, DVD und Blu-Ray (3 Discs)• Original-Album “Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ (remastered) erstmalig und limitiert auf blauem Vinyl (1 LP)• 90min. Dokumentation inkl. der Woodstock-Recordings, Interviews und Original-Aufnahmen der 70er Jahre auf DVD und Blu-Ray (2 Discs)• 1 signierter Fotodruck• 1 Poster (DINA1)Außerdem erschien das Album als Doppel-Vinyl im Gatefold inkl. Studiogespräche auf der D-Seite.Das Amazon Gastspiel kann über die Amazon Music App oder über Alexa mit dem Sprachbefehl „Alexa, spiel das Amazon Gastspiel mit Westernhagen“ gestartet werden. Natürlich wird das Spiel auch im regulären Stream angeboten.Im Format Amazon Gastspiel werden in unregelmäßigen Abständen deutsche Musik-Stars als Co-Kommentatoren eingeladen und sorgen damit für ein neuartiges Fußballerlebnis im Audio-Livestream bei Amazon, wie z.B. Herbert Grönemeyer, der als Co-Kommentator sogar noch seine Hymne Bochum live im Stadion zum Besten gab, PUR Frontmann und VfB Stuttgart-Fan Hartmut Engler oder auch Rapper MoTrip und Ali As und Pop-Sänger Sasha.