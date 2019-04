Der Soundtrack zum Rave des Jahres liefert “Mayday 2019 – when music matters” – die offizielle Compilation! Das fette 3CD-Digipak enthält das Beste aus aktuellen Techno-, House- und Deep-House Tracks von Armin van Buuren, ATB, Moonbootica, Neeilx, Jebroer, Lost Frequencies, Ran-D, W&W, Arty, DubVision, Pan-Pot, Blank & Jones, Energy 52, Jan Blomqvist sowie vielen weiteren!Die offizielle Hymne „WHEN MUSIC MATTERS“ von “Friends of Mayday” ist natürlich auch auf der Compilation enthalten!Tanzen, feiern, glücklich sein. Und das Gemeinsam! Das ist True Rave!MAYDAY 2019 – WHEN MUSIC MATTERSLabel: Kontor RecordsVÖ-Datum: 05.04.2019Format: 3 CD-Set & Download (Compilation)Tracklist:CD1:01. Friends Of Mayday - When Music Matters (2019 Anthem)02. Niels van Gogh - Pulverturm (Tiësto's Big Room Remix)03. Lost Frequencies feat. The NGHBRS - Like I Love You (Yves Deruyter Remix)04. Hardwell & Mike Williams - I'm Not Sorry05. W&W x Armin van Buuren - Ready to Rave06. Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren & W&W - Repeat After Me07. ATB - Ecstasy (Morten Granau Remix)08. Neelix - You09. NWYR & Andrew Rayel - The Melody10. DubVision - Antares11. ARTY - Save Me Tonight12. Loud Luxury & anders - Love No More (BROHUG Remix)13. Fedde Le Grand - You Got Me Runnin' (Reebs Remix)14. Keanu Silva - Fine Day15. Dave202 - Loving You16. Mike Candys - Fresh17. Binary Finary - 1998 (Mark Sixma Remix)18. Ultra Shock - The Sound of E (Jorn Van Deynhoven Remix)19. Krunk! & Dimatik – Elevare20. Allen Watts & Talla 2XLC - EquinoxCD2:01. Jan Blomqvist - Our Broken Mind Embassy (Boris Brejcha Remix)02. Monolink - Swallow (Tale Of Us Remix)03. Sabb - Jeopardized (Super Flu Remix)04. Moonwalk - Galactic05. ARTBAT - Atlas06. Der Dritte Raum - Hale Bopp (Mxfaceo Plex Edit)07. Juan Elvadin - Systematic08. Tom Novy & Milkwish - Dream Catcher (Tom Novy Deep Tech Mix)09. Sascha Braemer - Alter Ego10. Doctor Dru - Ambius11. Blank & Jones - Two12. Energy 52 - Cafe Del Mar (Tale Of Us Renaissance Remix)13. Marc Romboy - Moonface (Mathame Remix)14. Fat Sushi - Timeless (Mees Salomé Remix)15. Analog Sol - Trinidad Dreams16. Troste - Rabiosa17. ELAX - Reaktor18. Ninetoes - Finder (Carl Cox Remix)19. Hidden Empire - Cashmere20. Pan-Pot - Zeit (DEAS Remix)CD3:01. Coone & TNT feat. Technotronic - Pump up the Jam02. Le Shuuk & Dr. Rude - Rise03. NACHO - Crash & Down04. Wildfyre - The Hunter05. Scooter - Move Your Ass! (Noisecontrollers Remix)06. Ran-D - Zombie (Gammer Extended Flip)07. Armin van Buuren - Blah Blah Blah (Brennan Heart & Toneshifterz Remix)08. ANGEMI & Shei - Atlantis09. Tony Junior & Dimatik - Kangaskhan10. Bass Modulators feat. Envy Monroe - Get Me High11. Mark Sixma - The Clock12. Frobe - Hymn13. Jerome & Beatfighterz - Sky14. Valentine - Traveling Through Time (Averro Remix)15. Disco Killerz feat. The 9Ds - Trust (Luca Testa Extended Remix)16. Crystal Lake - Space People17. Kav Verhouzer & Sjaak - Stap Voor Stap (Frequencerz Remix)18. Jebroer - Polizei19. D-Sturb & Sefa - Nothing Like The Oldschool20. Dr. Peacock & Billx - Trip to Iceland