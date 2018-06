Max Liebhaber-Preis für Laura Louisa Lietzmann

Die Uraufführung der eigens für Heidenheim komponierten Jungen Oper „Moses‘ Entscheidung“ von Sebastian Schwab und Kai Weßler wurde vom Publikum am Mittwoch, 13. Juni begeistert aufgenommen. Jung und Alt fieberten bei der spannenden Geschichte des jungen Moses und seiner Freundin Safira im Opernzelt im Brenzpark mit.

Zu diesem Erfolg verhalfen die Stadt Heidenheim und das Land Baden-Württemberg, aber auch private Gönner wie das Max Liebhaber-Werk. Diese Initiative der Firma Liha-Werbung hat nun zum sechsten Mal einen Preis für eine Gesangssolistin der Opernfestspiele Heidenheim vergeben. Gewonnen hat ihn in diesem Jahr die Sopranistin Laura Louisa Lietzmann, die in „Moses‘ Entscheidung“ die junge und mutige Sklavin Safira spielt und singt.2014 schloss Laura Louisa Lietzmann ihr Studium der Gesangspädagogik an der Hochschule für Musik und Tanz Köln am Standort Wuppertal ab. Ihr künstlerisches Studium folgte am Standort Aachen und wurde 2016 erfolgreich abgeschlossen. Als Sängerin wirkte sie bei verschiedenen Konzerten regional, überregional und weltweit mit, wie etwa in der Historischen Stadthalle Wuppertal,der Düsseldorfer Tonhalle sowie dem Bartók Konziban in Budapest. Laura Louisa Lietzmann wirkte solistisch an diversen Produktionen in verschiedenen Theatern mit, unter anderem als 1. Knabe in Mozarts „Die Zauberflöte“ am Musiktheater im Revier (Gelsenkirchen) als Ottilie in Ralph Benatzkys „Im weißen Rössl“ (Konzert Theater Bern), am Theater Aachen in der Partie der Flora in Benjamin Brittens „The Turn of the Screw“ und als Ein junger Hirt in Richard Wagners „Tannhäuser“. In der aktuellen Spielzeit wird sie u. a. als Wanda („Großherzogin von Gerolstein“) sowie Mutter/Viktoria („Ein Traumspiel“) am Theater Hof zu erleben sein.Das Max Liebhaber-Werk mit Sitz in Heidenheim wurde 2012 durch die Firma LihaWerbung ins Leben gerufen. Ziel ist es, soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen im Raum Heidenheim finanziell zu unterstützen. Die beiden Söhne Jürgen und Dr. Thomas Liebhaber gründeten das Werk, um dieses Engagement fortzuführen. Für Max Liebhaber und seine Ehefrau Jutta spielte die Musik eine große Rolle – mit großem Interesse verfolgen sie die Opernfestspiele und haben sie von Beginn an unterstützt.