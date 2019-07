MATTN & Paris Hilton – Lone Wolves

Paris Hilton wurde als Erbin der Hilton-Familie bekannt und gilt als eines der frühesten Influencer des 21. Jahrhunderts. Paris tourte zudem als DJ und trat u.a. beim heiß begehrten Burning Man auf. Außerdem hatte sie fünf Jahre in Folge ihre erfolgreiche "Foam & Diamonds" -Party im Amnesia auf Ibiza.MATTN wurde 2016 als DJ beim belgischen EDM Nr.1 Label „Smash The House“, der Brüder Dimitri Vegas & Like Mike, unter Vertrag genommen. Mittlerweile kann sie auf eine Diskographie der größten EDM Festivals zurückschauen und auch privat läuft es blendend, da sie seit knapp 2 Jahren glücklich mit Ehemann Dimitri Vegas verheiratet ist.In „Lone Wolves“ verschmilzt MATTN Facetten aus Tribal-Elementen und Tropical House, was dem Song eine unglaubliche Eigendynamik verschafft. Der perfekte Soundtrack für einsame Wölfe im Sommer!Am 19.07.2019 erscheint die neue Single „Lone Wolves“ von MATTN & Paris Hilton.Kaufseite: