Martin Garrix erneut zum weltbesten DJ gekürt Jetzt verkündet die neue Nummer 1 die Support Acts für seine größte DJ Solo Show am 11.11.2017 in Gelsenkirchen

Als Dank für seine Fans in Deutschland kommt Martin Garrix nun exklusiv zu seinem ersten Auftritt als neue Nummer 1 der DJ Mag Top 100 nach Gelsenkirchen. Am 11. November will er mit seiner größten DJ Solo Show in Deutschland und eine der größten seiner ganzen Karriere in der VELTINS-Arena bei der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition Geschichte schreiben.Jetzt stehen auch die Supporting Acts für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition in Gelsenkirchen fest. So sind BigCityBeats Resident Le Shuuk, Julian Jordon, Justin Mylo, Brooks und CMC$ mit dabei.Seit „Animals“ die Charts stürmte, hat Martin Garrix einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. 2013 war das Jahr seines Durchbruchs. Im vergangenen Oktober erklomm er den DJ-Olymp, als er auf Platz 1 der DJ Mag Top 100 landete. 2017 hat er mit seinen Singles „Scared To Be Lonely“, „There For You“ und der aktuellen Nummer „Pizza“ die Charts aller Kontinente gestürmt.Einen kleinen Vorgeschmack auf was sich die Fans in Gelsenkirchen freuen dürfen, gibt es unter folgendem Videolink:Der Ticketverkauf für die BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition 2017 mit Martin Garrix läuft auf Hochtouren. Tickets gibt es ab 19,00 Euro zuzüglich Gebühren unter folgenden Link:BigCityBeats WORLD CLUB DOME Winter Edition:MARTIN GARRIXVeltins-Arena GelsenkirchenSamstag, 11. November 2017Youtube Link: https://www.youtube.com/watch?v=UdaVlBNGZ5E Ticketlink: http://www.worldclubdomewinter.com/tickets