Marshall&Alexander gehen nach 20 Jahren auf der Bühne getrennte Wege- Grosse Abschiedstournee- Unter anderem in Gersthofen

So kommentieren die Beiden ihren Bühnenabschied als Gesangsduo. Mehrere tausend Auftritte und unzählige TV-Shows überall auf der Welt liegen hinter den beiden preisgekrönten und erfolgreichen Ausnahmekünstlern. Marc Marshall: „Das Duo war über zwei Jahrzehnte mein Leben. Ich habe mit Jay singend die Welt bereist und großartige, bewegende Erlebnisse und Begegnungen gehabt. Es war beglückend, weil die Harmonie unserer Stimmen wirklich zu unserem Markenzeichnen geworden ist und die Herzen der Menschen erreicht hat." Jay Alexander: „Bis heute sind Marc und ich ein einzigartiges musikalisches Duo, das seinen Gesang über die Grenzen Deutschlands hinaustragen durfte. Diese mehr als zwanzig Jahre Marshall & Alexander, dieser Zusammenklang, prägten mein Leben - mit vielen wunderbaren, emotionalen Höhepunkten.“Gemeinsam haben Marshall & Alexander in ihren Live-Shows und CD-Produktionen ein breites musikalisches Repertoire abgedeckt. Von der Klassik, über den Schlager bis hin zu Pop und sakraler Musik. Und das mit zahlreichen Preisen und Ehrungen: Goldenen Schallplatten, Medienpreis Goldene Henne, New Faces Award u.v.m. "Wie das in jedem Leben so passiert: Es gibt neue, künstlerische Herausforderungen, denen wir uns beide zugewandt haben. Wir haben begonnen uns auf solistische Ambitionen zu konzentrieren.", sagt Marc Marshall. Jay Alexander: „Als wir uns Anfang der 1990iger Jahre begegnet sind, konnte niemand ahnen, dass wir eine so lange gemeinsame und vor allem derart erfolgreiche Karriere hinlegen würden. Es war fantastisch und ich blicke voller Freude und Erfüllung auf unsere gemeinsame Zeit zurück." Den Bühnenabschied als Duo krönt nun die große Abschiedstournee im Jahr 2020. "Wir freuen uns sehr auf unser Publikum und werden als Marshall & Alexander abtreten wie wir gekommen sind - voller Hingabe, Leidenschaft und unbändiger Freude darauf, die Menschen mit unserem Gesang glücklich zu machen!"Die Abschiedskonzerte werden ein rauschendes Fest.21.03.2020 Hamburg22.03.2020 Wetzlar26.03.2020 Ramstein27.03.2020 Friedrichshafen28.03.2020 Gersthofen29.03.2020 Greiz26.08.2020 Ötigheim – Open-Air27.08.2020 Ötigheim – Open-Air28.08.2020 Ötigheim – Open-Air23.10.2020 Erfurt24.10.2020 Cottbus25.10.2020 Luckenwalde11.11.2020 Saarbrücken12.11.2020 Ingelheim13.11.2020 Frankenthal/ Pfalz14.11.2020 Offenbach20.11.2020 Halle/ Saale21.11.2020 Reutlingenwww.marshall-alexander.de